Rekord në Evropian / Holanda mposht Poloninë, e cila pësoi 21 goditje në portë

Në ndeshjen hapëse të Grupit D të Euro 2024, Holanda fitoi ndaj Polonisë vetëm në finale me golin e Weghorst sapo ai u fut në fushë, pasi portokallinjtë kishin dominuar dhe humbur disa mundësi. Finalja, 2-1 për skuadrën e trajnerit Koeman që fluturon menjëherë në krye të një grupi që përfshin edhe Francën e Austrinë.

Një epërsi surprizë polake me Buksa që shënoi me kokë në minutën e 16-të pas goditjes nga këndi të Zielinskit, ndërsa Gakpo barazoi në minutën e 29-të. Szczesny e shpëtoi në disa raste skuadrën e tij, por në 7 minuta para përfundimit, nuk mund të bëjë asgjë për goditjen e Ëeghorst, i cili me topin e parë që prek gjen golin e fitores (83′).

Një statistikë e veçantë u regjistrua gjithashtu në Volksparkstadion në Hamburg, e cila ndihmon për të kuptuar se si finalja 2-1 nuk është saktësisht pasqyra e asaj që ndodhi në fushë. Polonia në fakt pranoi 21 goditje, numri maksimal në një ndeshje të Kampionatit Evropian. pa kohë shtesë (e vetmja herë që pranuan më shumë goditje ishte kundër Zvicrës në 2016, gjithsej 29).