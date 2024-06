Lojtari i kombëtares shqiptare Nedim Bajrami është futur në historinë e futbollit evropian. Kjo pasi goli që Bajrami shënoi sot kundër Italisë është goli më i shpejtë në këtë kampionat. Mesfushorit 25-vjeçar iu deshën vetëm 24 sekonda për të çuar në avantazh kombëtaren kuqezi.

Shqipëria do të luaj me Italinë në ndeshjen e saj të parë, për tu pasuar më pas me kombëtaren kroate dhe me atë spanjolle.