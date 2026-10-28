Herrera: Mourinho e kishte kuptuar çfarë po ndodhte te City, si në “The Simpsons

Herrera: Mourinho e kishte kuptuar çfarë po ndodhte te City, si në “The Simpsons

Ish-mesfushori i Manchester Unitedit Ander Herrera ka kritikuar Manchester Cityn për akuzat lidhur me shkeljen e rregullave financiare të Premierligës. Sipas tij, veprimet e klubit mund të kenë ndikuar edhe te rezultatet dhe arritjet e ekipeve të tjera angleze.

Herrera, i cili aktualisht luan për Real Zaragozën, i komentoi akuzat në një podcast të ish-futbollistit Mario Suárez. Spanjolli, pjesë e Unitedit nga viti 2014 deri më 2019, tha se zbatimi i rregullave duhet të jetë i njëjtë për çdo klub, pavarësisht kapaciteteve financiare.

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“Ajo që ndodhte nuk ishte normale dhe të gjithë e dinim. Rregullat duhen respektuar. Ata nuk kanë aq shumë tifozë, por shpenzojnë sikur të kishin”, tha Herrera, duke iu referuar Cityt.

Ai veçoi drejtuesit e klubit nga lojtarët dhe trajnerët që kanë marrë pjesë në sukseset e Manchester Cityt. Herrera vlerësoi arritjet e këtyre të fundit në fushë, por tha se dyshimet për drejtimin e klubit mund t’i hedhin hije gjithçkaje të fituar.

“Nuk kam asnjë ankesë ndaj lojtarëve apo trajnerëve. Ata e meritojnë atë që kanë arritur. Por, po të isha në vendin e tyre, do të isha i zemëruar me njerëzit që drejtojnë klubin, sepse kanë njollosur ose vënë në pikëpyetje gjithçka të arritur gjatë atyre viteve”, u shpreh ai.

Herrera: Pasojat për klubet e tjera nuk zhbëhen

Sipas ish-mesfushorit, shqetësimi nuk kufizohet te trofetë e Cityt, por përfshin edhe mundësitë që mund të kenë humbur skuadra të tjera. Ai përmendi Tottenhamin, duke thënë se përfundimi në vendin e pestë dhe moskualifikimi në Ligën e Kampionëve mund të sjellin pasoja të mëdha financiare.

“Dëmi është i pariparueshëm. Tottenham ka përfunduar i pesti, nuk e di sa herë, dhe nuk ka fituar Ligën e Kampionëve. Kjo sjell pasoja financiare. Siç tha Rooney, kjo çështje duhet të shërbejë si precedent, që askush tjetër të mos mendojë t’i fryjë artificialisht financat”, deklaroi Herrera.

Ai rikujtoi sezonin 2017/18, kur Manchester Unitedi i drejtuar nga José Mourinho u rendit i dyti në Premierligë me 81 pikë, 19 më pak se Manchester City, që atë vit fitoi titullin.

Herrera beson se fitimi i titullit do ta ndryshonte tërësisht vlerësimin për periudhën e Unitedit nën drejtimin e Mourinhos. Duke folur për pretendimin e trajnerit portugez se vendi i dytë ishte një arritje e madhe, ai e krahasoi me “The Simpsons”, serialin e animuar që shpesh përmendet për ngjarje që thuhet se i ka parashikuar.

“Një titull të Premierligës në karrierë e ndryshon krejtësisht historinë. Mourinho fliste për madhështinë e përfundimit në vendin e dytë. Ai është gjeni dhe nuk thotë asgjë pa arsye. Është si ‘The Simpsons’, që parashikojnë çfarë do të ndodhë. Ai e dinte se çfarë po ndodhte”, tha spanjolli.

Me këtë koment, Herrera iu referua deklaratave të Mourinhos për vendin e dytë të Unitedit dhe la të kuptohet se trajneri portugez kishte dyshime për zhvillimet te rivali i qytetit.

Çfarë dihet për hetimin financiar ndaj Manchester Cityt?

Manchester City është përballur me një hetim të gjatë për shkelje të dyshuara të rregullave financiare të Premierligës. Në shkurt të vitit 2023, liga njoftoi për më shumë se 100 shkelje të pretenduara që përfshinin periudhën 2009–2018, si dhe akuza për bashkëpunimin e klubit me hetuesit.

Sipas raportimeve mediatike, një panel i pavarur ka gjetur shkelje që lidhen me raportimin financiar dhe detyrimet për bashkëpunim. Manchester City i ka mohuar akuzat dhe ka mbrojtur pozicionin e vet gjatë procesit.

Çështja e sanksioneve dhe e pasojave të mundshme sportive mbetet për t’u përcaktuar. Çdo ndëshkim, përfshirë zbritjen e pikëve apo ndryshimin e rezultateve historike, varet nga vendimet përkatëse dhe procedurat ligjore. Pa një vendim zyrtar konfirmues, nuk mund të thuhet se Cityt i janë hequr titujt ose se rezultatet e mëparshme janë ndryshuar.

Rrugëtimi i Ander Herrerës

Herrera e nisi karrierën profesionale te Real Zaragoza dhe më pas u transferua te Athletic Bilbao. Në vitin 2014 iu bashkua Manchester Unitedit, ku qëndroi pesë sezone dhe fitoi Ligën e Evropës, FA Cup, League Cup dhe Superkupën e Anglisë.

Më 2019 kaloi te Paris Saint-Germaini, me të cilin fitoi trofe të rëndësishëm në Francë dhe luajti në finalen e Ligës së Kampionëve më 2020. Pas kthimit te Athletic Bilbao, ai luajti për Boca Juniors dhe në vitin 2026 u rikthye te Real Zaragoza.


Shtuar 28.10.2026 19:36

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