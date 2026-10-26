Harry Kane kurorëzohet sulmuesi më i mirë i vitit

Harry Kane kurorëzohet sulmuesi më i mirë i vitit

Harry Kane është vlerësuar si sulmuesi më i mirë i vitit pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munichun dhe përfaqësuesen e Anglisë.

Gjatë këtij sezoni, kapiteni anglez luajti në 65 ndeshje, realizoi 73 gola dhe kontribuoi me tetë asistime.

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Performanca e tij nuk u kufizua vetëm te finalizimi, pasi Kane krijoi 29 mundësi të mëdha shënimi dhe pati një mesatare prej 1.25 pasimesh kyçe për ndeshje.

Tri trofetë e fituar gjatë sezonit e plotësuan një vit të jashtëzakonshëm për anglezin, i cili u shpall sulmuesi më i mirë.

Çmimi iu dorëzua në Londër, ku po zhvillohet ceremonia e “Topit të Artë”, event në të cilin Kane konsiderohet njëri ndër kandidatët.


Shtuar 26.10.2026 23:30

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