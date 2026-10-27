Hoxhaj: PDK-ja vazhdon të kërkojë mbajtjen në fuqi të Ligjit për Specialen

Hoxhaj: PDK-ja vazhdon të kërkojë mbajtjen në fuqi të Ligjit për Specialen

Enver Hoxhaj deklaroi se PDK-ja nuk e ka braktisur Ligjin për Gjykatën Speciale dhe synon të vijojë përpjekjet që ai të mbetet në fuqi.

Duke komentuar kërkesën e partisë për rikthimin e ligjit në Kuvend, deputeti e përshkroi atë si një qëndrim politik, moral dhe negociues në mbështetje të drejtuesve të UÇK-së që po përballen me gjykimin në Hagë.

Të lidhura

None found

Hoxhaj tha se pret që javën e ardhshme çështja të trajtohet nga Komisioni për Legjislacion. Sipas tij, kërkesa për tërheqjen e ligjit ishte një veprim i panevojshëm dhe një gabim fatal.

“Ne nuk jemi tërhequr nga ligji dhe as nuk e kemi anuluar. E konsiderojmë atë një qëndrim politik në mbrojtje të krerëve të UÇK-së në Hagë, por edhe një çështje morale. Mbi 20 ditë, shumë qytetarë të Kosovës protestuan për këtë ligj, ndaj mendojmë se edhe moralisht PDK-ja duhet të vazhdojë të luftojë që ai të jetë në fuqi.

Gjithashtu, e shohim si një pozicion negociues. Jam i bindur se javën e ardhshme Ligji për Specialen do të jetë në Komisionin për Legjislacion. Miratimi i tij duhet të bëhet sa më shpejt. Kërkesa jonë për tërheqjen e ligjit ishte gabim fatal, e panevojshme dhe e padomosdoshme”, tha Hoxhaj në T7.


Shtuar 27.10.2026 21:27

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara