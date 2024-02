Hakmerret Kina, anulon miqësoret e Argjentinës, shkak bëhet Messi

Kina komunikoi se do të anulojë mikpritjen e dy miqësoreve që ishin programuar për kombëtaren e Argjentinës, pas protestave për mungesën dhe sjelljen e Lionel Messit, që nuk zbriti në fushë në Hong Kong me Inter Miami, duke provokuar zemërimin e qeverisë lokale, që faktikisht kontrollohet nga kinezët, edhe për faktin se vetëm 3 ditë më pas Messi luajti me ekipin e tij në Tokio.

Spektatorët në Hong Kong që kishin paguar deri 570 euro biletën për të parë Messin në fushë, shprehën indinjatën e tyre për mungesën e sulmuesit argjentinas, por edhe për sjelljen e tij, pasi nuk ju drejtua publikut për të kërkuar ndjesë.

Ndërkohë Federata Kineze e Futbollit publikoi një komunikatë ku bën të ditur se vendi aziatik nuk do të mikpres miqësoret e programuara të Argjentinës për në mars. Anulimi i turneut në Kinë është një goditje për Federatën argjentinase që e konsideron kolosin aziatik një merkato strategjike dhe ku ka kontrata të shumta sponsorizimi apo bashkëpunimi me kompani lokale.

Kombëtarja e Argjentinës kishte paralajmëruar një turne në vendin aziatik nga 18 në 26 mars, gjatë të cilit do të përballej me Nigerinë dhe Bregun e Fildishtë në Pekin. /balkanweb/