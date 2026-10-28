Haaland synon La Ligën, Real Madridi dhe Barcelona në garë për të ardhmen e tij

Haaland synon La Ligën, Real Madridi dhe Barcelona në garë për të ardhmen e tij

Erling Haaland po e sheh kampionatin spanjoll si një destinacion të mundshëm për të ardhmen, ndërsa Real Madridi dhe Barcelona përmenden si dy klubet që mund të tentojnë transferimin e sulmuesit të Manchester Cityt.

Gazetari Matteo Moretto ka bërë të ditur se 26-vjeçari norvegjez e ka në planet e tij një kalim në La Liga. Megjithatë, Haaland ende nuk ka përcaktuar se cilës skuadër do t’i bashkohet dhe as momentin kur mund të largohet nga klubi anglez.

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Gjatë një programi special të gazetës MARCA, Moretto shpjegoi se vendimet e Haalandit për karrierën bazohen kryesisht në aspektin sportiv. Sipas tij, kampionati spanjoll mbetet një prej synimeve të rëndësishme të futbollistit.

Real Madridi dhe Barcelona janë aktualisht alternativat kryesore për norvegjezin në Spanjë, por nuk ka ende asnjë sinjal të qartë që tregon se cili prej tyre ka avantazhin në garën për transferimin e tij.

Haaland u transferua te Manchester City në vitin 2022, pasi u largua nga Borussia Dortmundi. Në sezonin e tij të parë me skuadrën angleze, ai fitoi Ligën e Kampionëve, Ligën Premier dhe FA Cup, ndërsa shënoi 52 gola në të gjitha garat.

Një kalim në Spanjë do të ishte i vështirë për t’u realizuar, pasi kontrata e sulmuesit me Manchester Cityn është e vlefshme deri në qershor të vitit 2034.

Norvegjezi e zgjati marrëveshjen në janar të vitit 2025. Sipas SkySports, kontrata e re hoqi klauzolat e mëparshme të lirimit, duke i dhënë klubit anglez kontroll më të madh mbi çdo largim të mundshëm.

E ardhmja e Haalandit mund të ndikohet edhe nga çështja që lidhet me shkeljet e pretenduara të rregullave financiare të Ligës Premier nga Manchester City.

Më 29 shtator 2026, Liga Premier njoftoi se një komision i pavarur kishte evidentuar një numër të madh shkeljesh financiare nga klubi anglez.

Manchester City e ka apeluar vendimin dhe ende nuk është dhënë përfundimi përfundimtar mbi sanksionet e mundshme.

Nëse klubi ndëshkohet me masa të rënda sportive, kjo situatë mund të ndikojë në planet e disa prej lojtarëve kryesorë të skuadrës, mes tyre edhe Haalandit.

Për momentin, dëshira e sulmuesit për të luajtur në La Liga mbetet një mundësi e së ardhmes. Nëse Real Madridi ose Barcelona vendosin të veprojnë, ato do të duhet të përballen me kërkesat e larta financiare të Manchester Cityt.

Një transferim i Haalandit në Spanjë do të ishte padyshim një prej lëvizjeve më të mëdha dhe më të bujshme në futbollin evropian.


Shtuar 28.10.2026 12:06

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