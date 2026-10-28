Përplasja tragjike e trenave në Spanjë, 39 të vdekur: Hetuesit shqyrtojnë shkakun e aksidentit

Përplasja tragjike e trenave në Spanjë, 39 të vdekur: Hetuesit shqyrtojnë shkakun e aksidentit

Bilanci i përplasjes së dy trenave me shpejtësi të lartë pranë Adamuzit, në provincën spanjolle të Kordobës, arriti në të paktën 39 viktima.

Dhjetëra të tjerë mbetën të plagosur. Hetimi u përqendrua te rrethanat që shkaktuan daljen nga shinat të njërit prej trenave.

Të lidhura

None found

Raportimet e para treguan se treni Iryo, i nisur nga Malaga drejt Madridit, doli nga shinat dhe u përplas me një tren të Renfes shtetërore, që po udhëtonte në drejtimin e kundërt. Pas përplasjes, edhe vagonët e trenit tjetër dolën nga shinat; disa përfunduan në një terren të pjerrët.

Hetuesit po shqyrtonin edhe mundësinë që aksidenti të ishte shkaktuar nga një problem në bashkimin e shinave. Burime të cituara nga Reuters raportuan se në vend ishte gjetur një pjesë e dëmtuar e bashkimit, e cila mund të kishte lënë hapësirë mes segmenteve të hekurudhës.

Autoritetet, megjithatë, nënvizuan se shkaku i saktë do të përcaktohet nga hetimi teknik.


Shtuar 28.10.2026 12:06

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit
Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo
Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit
Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës
Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje
Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore
Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv
Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë

Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë