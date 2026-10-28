Përplasja tragjike e trenave në Spanjë, 39 të vdekur: Hetuesit shqyrtojnë shkakun e aksidentit

Bilanci i përplasjes së dy trenave me shpejtësi të lartë pranë Adamuzit, në provincën spanjolle të Kordobës, arriti në të paktën 39 viktima.
Dhjetëra të tjerë mbetën të plagosur. Hetimi u përqendrua te rrethanat që shkaktuan daljen nga shinat të njërit prej trenave.
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Raportimet e para treguan se treni Iryo, i nisur nga Malaga drejt Madridit, doli nga shinat dhe u përplas me një tren të Renfes shtetërore, që po udhëtonte në drejtimin e kundërt. Pas përplasjes, edhe vagonët e trenit tjetër dolën nga shinat; disa përfunduan në një terren të pjerrët.
Hetuesit po shqyrtonin edhe mundësinë që aksidenti të ishte shkaktuar nga një problem në bashkimin e shinave. Burime të cituara nga Reuters raportuan se në vend ishte gjetur një pjesë e dëmtuar e bashkimit, e cila mund të kishte lënë hapësirë mes segmenteve të hekurudhës.
Autoritetet, megjithatë, nënvizuan se shkaku i saktë do të përcaktohet nga hetimi teknik.