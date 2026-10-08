Granit Xhaka bën të ditur vendimin për çështjen e certifikatës së falsifikuar të COVID-19

Granit Xhaka, kapiteni i Zvicrës, ka bërë publike masën e vendosur ndaj tij për përdorimin e një certifikate të falsifikuar të COVID-19. Futbollisti 34-vjeçar nga Kosova është dënuar me gjobë me kusht.
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Lajmin për përfundimin e procedurës penale ndaj tij, Xhaka e ndau sot, të enjten, përmes një postimi në profilin e tij privat në Instagram.
Sipas gjykimit të shkurtuar, mesfushori i përfaqësueses zvicerane është dënuar me një gjobë me kusht prej 3,000 frangash, ose 50 ditë pune, për sigurimin e një certifikate të rreme përmes mashtrimit. Periudha e provës është caktuar në dy vjet.
Kjo do të thotë se Xhaka nuk do ta paguajë gjobën nëse respekton kushtet dhe sillet në mënyrë të rregullt gjatë periudhës së provës. Shpenzimet gjyqësore, ndërkohë, ai i ka shlyer tashmë.
“E pranoj vendimin dhe marr përgjegjësinë”, shkroi Xhaka, duke shtuar se më herët kishte dhënë një deklaratë të plotë në zyrën e prokurorit të qarkut.
Disa javë më parë, kapiteni i Zvicrës kishte folur publikisht për akuzat e ngritura ndaj tij. Në reagimin e fundit, ai u shprehu mirënjohje të gjithë personave që e kanë mbështetur.
“Mesazhet e shumta mbështetëse që kam marrë gjatë javëve të fundit kanë shumë rëndësi për mua”, përfundoi mesfushori shqiptar.