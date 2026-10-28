Glen Daja pas triumfit ndaj Partizanit: Ia kushtojmë fitoren Erjon Vishkullit, pjesa e dytë ishte krejt ndryshe

Glen Daja pas triumfit ndaj Partizanit: Ia kushtojmë fitoren Erjon Vishkullit, pjesa e dytë ishte krejt ndryshe

Elbasani përmbysi Partizanin dhe fitoi 2-1 në javën e nëntë të Abissnet Superiore. Tri pikët shënuan suksesin e parë të Glen Dajës në stolin e verdhebluve. Pas ndeshjes, trajneri foli për mediat.

“Dua të nis me një dedikim të veçantë. Në emër të gjithë klubit, këtë fitore ia kushtojmë Erjonit, tifozit tonë. I urojmë shërim të shpejtë dhe ia dedikojmë atij këtë sukses.

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Në pjesën e parë nuk u pozicionuam siç duhej dhe as kërkimi i topit apo i zonave të lojës nuk ishte i duhuri. Djemtë nuk patën të njëjtin angazhim si ndaj Durrësit. Pas pushimit, megjithatë, u transformuan. Jam i kënaqur me tri pikët, por jo me paraqitjen.

Partizani kishte lojtarë në gjysmëhapësira, ndërsa tanët qëndronin një linjë më poshtë, ndaj nuk ishim aty ku duhej. Në fraksionin e dytë u paraqitëm më mirë, por bëmë një gabim taktik duke prishur ekuilibrat. Një skuadër profesioniste nuk duhet ta bëjë këtë. Kemi ende shumë punë përpara.

Nuk na mungoi administrimi i topit, por luajtëm më tepër horizontalisht sesa vertikalisht. Problemi nuk ishte cilësia e lojtarëve, por mungesa e lëvizjeve në hapësirat e lira. Meqë kundërshtari mbrohej i ngjeshur, e patëm të vështirë të gjenim pasime vertikale. Më pas, lojtarët duhet t’i sulmojnë më mirë hapësirat bosh”, u shpreh Daja.


Shtuar 28.10.2026 21:18

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