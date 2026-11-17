Cristiano Ronaldo publikoi në rrjetet sociale një video ku formon me gishta një shenjë që ngjan me shkronjën “M”, duke pyetur ndjekësit nëse e dinë domethënien e saj. Sipas disa tifozëve, gjesti lidhet me synimin e portugezit për të shënuar 1,000 gola në karrierë, pasi “M” në numrat romakë përfaqëson këtë shifër.
Klipi i shkurtër u shfaq në profilin e tij në Tëitter të hënën në mbrëmje. I veshur me bluzë të bardhë, Ronaldo shikon drejt kamerës dhe bën gjestin, ndërsa pyet: “A e ke kuptuar ende?”.
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Futbollisti e kishte përdorur edhe më parë të njëjtën shenjë. Pas fitores së Al-Nassr ndaj Neom më 21 tetor, ai bëri gjestin dhe klubi publikoi një video ku i ftonte tifozët të gjenin kuptimin e tij.
Disa ndjekës e lidhin shenjën me shkronjën M, e cila në numrat romakë vlen 1,000. Në portugalisht, fjala “një mijë” është “mil”. Ronaldo ka shënuar deri tani 985 gola në karrierë, pra i mungojnë 15 për të arritur këtë numër.
Ronaldo, 41 vjeç, njoftoi më 5 nëntor se do të largohej nga kombëtarja e Portugalisë, pas një mosmarrëveshjeje me trajnerin Jorge Jesus.
ESPN raportoi se vendimi u mor pasi futbollisti vuajti një pezullim 30-ditor të vendosur nga Federata Portugeze e Futbollit. Masa lidhej me largimin e tij nga kampi stërvitor gjatë pushimit të mëparshëm ndërkombëtar.
Në përfaqësuesen portugeze, ai zhvilloi 234 ndeshje dhe shënoi 146 gola, rekord për ekipin. Ronaldo e udhëhoqi Portugalinë drejt triumfit në Kampionatin Evropian të vitit 2016, si dhe në Ligën e Kombeve më 2019 dhe 2025.
Portugezi është kapiten i Al-Nassr, ku luan që prej janarit të vitit 2023. Në karrierën e tij ka përfaqësuar gjithashtu Sporting, Manchester United, Real Madrid dhe Juventus, duke fituar pesë Liga të Kampionëve dhe pesë Topa të Artë.