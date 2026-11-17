Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka komentuar zhvillimet e fundit në Dhomat e Specializuara në Hagë përmes një postimi në Facebook.
Ai ka vënë në dukje lidhjen mes datës 17 nëntor 1994, të cilën e cilëson si ditën e lindjes së UÇK-së, dhe 17 nëntorit 2026, kur në Hagë u dha një tjetër vendim dënues lidhur me pengimin e drejtësisë.
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Sipas Hazirit, krijimi i Dhomave të Specializuara erdhi si pasojë e pretendimeve për pengim të drejtësisë dhe ndikim te dëshmitarët.
Deputeti i LDK-së ka shprehur gjithashtu kritika ndaj perceptimit europian për Kosovën, duke deklaruar se vendi shihet si i paaftë për të menaxhuar politikat e brendshme dhe për të ofruar garanci për drejtësinë.
Postimi i Hazirit:
Ushtria me emërtimin UÇK lindi më 17 nëntor 1994, diku në Zvicër.
Pas 34 vitesh nga lindja e Ushtrisë Çlirimtare, më 17 nëntor 2026, në Hagë u dha një tjetër vendim dënues, si pasojë e pengimit të drejtësisë.
Haga dhe Dhomat e Specializuara u krijuan pikërisht për shkak të pengimit të drejtësisë dhe të dëshmitarëve.
Në të vërtetë, kjo nuk ka ndodhur, por ky është këndvështrimi europian për Republikën e Kosovës në administrimin e politikave të saj të brendshme, si një vend i paaftë dhe jo garantues!