Gjermania fiton 3:1 ndaj Serbisë në Beograd, Gruda shënon në debutim

Gjermania fiton 3:1 ndaj Serbisë në Beograd, Gruda shënon në debutim

Gjermania mundi Serbinë 3:1 në Ligën e Kombeve dhe mbeti në garë për një vend në “play-off”. Për Serbinë, humbja e pestë radhazi në këtë edicion konfirmoi rënien nga Liga A në Ligën B.

Mysafirët kaluan në epërsi pas vetëm tri minutash. Nga goditja e këndit e Maximilian Mittelstadt, topi u devijua fillimisht nga Kai Havertz e më pas nga mbrojtësi serb Srdjan Babic, i cili e dërgoi në portën e vet.

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Në minutën e trembëdhjetë, Florian Wirtz shënoi golin e dytë për Gjermaninë. Portieri Vanja Milinkovic-Savic ndali goditjen e Havertz, por Wirtz reagoi i pari dhe e dërgoi topin në rrjetë.

Në fillim të pjesës së dytë, debutuesi Brajan Gruda përshkoi një distancë të gjatë me topin dhe realizoi nga distanca për 3:0. Gjashtë minuta më pas, Srdjan Babic shënoi për Serbinë, duke e çuar rezultatin në 3:1 dhe duke kompensuar pjesërisht autogolin e pjesës së parë.

Situata për vendasit u rëndua më tej kur Vanja Dragojevic mori karton të kuq për ndërhyrjen ndaj Joshua Kimmich. Në minutat e fundit, edhe Andrija Zivkovic u përjashtua për protesta ndaj gjyqtarit, ndaj Serbia e mbylli ndeshjen me nëntë futbollistë.

Gjermania mund ta sigurojë kualifikimin në “play-off” nëse fiton të hënën ndaj Holandës. Edhe pse Holanda mposhti Greqinë, gjermanët mund të renditen mbi të falë përparësisë në përballjet e drejtpërdrejta.

Serbia do të luajë në Ligën B në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve.


Shtuar 13.11.2026 23:02

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