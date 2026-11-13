Brajan Gruda vlerësohet si më i miri në fitoren e Gjermanisë kundër Serbisë

Brajan Gruda vlerësohet si më i miri në fitoren e Gjermanisë kundër Serbisë

Gjermania mposhti Serbinë 3-1 në një ndeshje që e kontrolloi gjatë pjesës më të madhe të lojës. Në këtë fitore spikati edhe futbollisti me prejardhje shqiptare, Brajan Gruda.

Në minutën e 50-të, Gruda shënoi golin e tretë të Gjermanisë, duke e çuar rezultatin në 3-0 pas një asistimi nga Joshua Kimmich.

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Falë golit dhe paraqitjes së tij, Sofascore e vlerësoi 22-vjeçarin si lojtarin më të mirë të ndeshjes, me notën 8.9.

Gruda krijoi edhe një rast të madh për gol, realizoi 40 pasime të sakta dhe nëntë driblime të suksesshme. Ai fitoi gjithashtu 12 duele me kundërshtarët në fushë, duke kompletuar një paraqitje të gjithanshme.

Pas tri ditësh, Gjermania do të presë Holandën në Berlin, ku Gruda do të synojë të ruajë formën e mirë.


Shtuar 13.11.2026 23:01

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