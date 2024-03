Gjashtë lojtarët që nuk e kanë vendin e sigurt te Real Madridi

E ardhmja e gjashtë lojtarëve kryesorë të Real Madridit është e mbuluar me pasiguri përpara qershorit të këtij viti.

Mes tyre janë emra emblematikë si Modric, Kroos, Nacho dhe Lucas Vazquez, të cilëve do t’u vijë fundi i kontratave, si dhe Joselu dhe Kepa, huazimet e të cilëve gjithashtu skadojnë te bardhezinjtë.

Luka Modric:

Për Modric, veteranin kroat 38-vjeçar, në tavolinë është mundësia e rinovimit edhe për një vit, por duket se Real Madridi nuk është i gatshëm të vazhdojë kontratën e tij, gjë që mund të hapë dyert për oferta nga klube të tjera, pasi është përfolur nga Arabia Saudite.

Toni Kroos:

Sa i përket Kroos, një pjesë thelbësore në skemën e Ancelottit, vazhdimësia e tij është e dëshiruar nga klubi, por e ardhmja e mesfushorit gjerman mbetet e panjohur. Në moshën 34-vjeçare nuk përjashtohet një pension i mundshëm, ndonëse përvoja dhe cilësia e tij mund ta shtyjnë të vazhdojë në fushën e lojës.

Nacho Fernandez:

Nga ana e tij, Nacho, një lojtar 34-vjeçar i Madridit, ka opsionin për të vendosur të ardhmen e tij, me klubin e bardhë të gatshëm të respektojë zgjedhjen e tij, nëse do të qëndrojë apo do të kërkojë aventura të reja.

Lucas Vazquez:

Lojtari i gjithanshëm nga Galicia është një tjetër lojtar që i përfundon kontrata në moshën 32-vjeçare. Ai duket se është në linjë me dëshirën e Real Madridit për ta mbajtur atë në skuadër, duke ofruar vazhdimësi të vlefshme në skuadër.

Joselu:

Sulmuesi, i huazuar nga Espanyol dhe 33 vjeç, mund të qëndrojë në Real Madrid nëse klubi vendos të paguajë 1.5 milion eurot e nevojshme për qëndrimin e tij, një opsion që duket se është në shqyrtim.

Kepa:

Në të kundërt, Kepa, një portier i huazuar nga Chelsea, ka humbur rëndësinë në krahasim me Lunin dhe gjithçka tregon për rikthimin e tij në klubin anglez, pasi Real Madridi nuk do të ishte i gatshëm të paguante 20 milionë eurot e kërkuara për transferimin e tij.

Muaji qershor paraqitet si një periudhë vendimtare për Real Madridin, me vendime të rëndësishme që do të ndikojnë në përbërjen dhe ecurinë e skuadrës për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/