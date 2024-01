Gjashtë largime nga Xavi, në mesin e tyre edhe disa yje

Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez duket se ka nisur të ndërtojë vizionin e tij për skuadrën e ardhshme të sezonit, dhe raportohet se disa lojtarë të njohur do të jenë jashtë këtij projekti.

Sipas burimeve të ndryshme, Xavi po mendon të bëjë ndryshime të mëdha në skuadrën e tij, duke larguar lojtarë të cilët nuk janë në përputhje me strategjinë e lojës.

Mes emrave që po qarkullojnë janë Joao Felix, i cili edhe pse i preferuar nga presidenti, nuk ka bërë përshtypje të veçantë te Xavi. Ansu Fati, një talent i cili ka dalë nga akademia e klubit, mund të jetë pjesë e një marrëveshjeje të rëndësishme financiare në verë.

Ndërsa Sergino Dest po shkëlqen në një rol të ndryshëm nga ai i paracaktuar dhe mund të përfundojë në një kalim të përhershëm në një klub tjetër, Xavi është duke i dhënë prioritet Joao Cancelo për pozicionin e mbrojtësit. Me dëshirën për të sjellë një mesfushor mbrojtës më të profilizuar, nuk ka vend për Oriol Romeun në planet e Xavit, i cili sheh Martin Zubimendin si një objektiv të mundshëm.

Marcos Alonso dhe Clement Lenglet janë dy lojtarë të tjerë që mund të shohin fundin e rrugëtimit të tyre me klubin katalanas këtë verë. Alonso, i cili ka luftuar me formën dhe lëndimet, dhe Lenglet, i cili nuk duket se ka një të ardhme në Camp Nou, do të përballen me vendime të rëndësishme për karrierat e tyre.

Me planifikimet e mëdha në progres dhe një periudhë kalimtare që pritet në verë, Xavi dhe Barcelona janë duke u përgatitur për një ndryshim të madh të skuadrës për të rifituar dominimin në futbollin evropian dhe për të ndërtuar një ekip që përfaqëson filozofinë e tyre të lojës.

Fansat mund të presin një verë të ngjeshur me negocime dhe ndryshime të mëdha në skuadrën e tyre të dashur. /Telegrafi/