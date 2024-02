Girona dhe Man City kanë të njëjtin pronar dhe nuk lejohen në Champions League! Mund të mbetet jashtë edhe Man City

Sipas rregullave të UEFA-s, klubet me të njëjtët pronarë nuk mund të marrin pjesë në Champions League, ky është rasti me Manchester Cityn dhe Girona, që është surpriza më e madhe e këtij sezoni dhe tashmë është në prag të një vendosjeje historike në kompeticionin elitar. Girona do të luajë një ndeshje kundër Real Madridit në fundjavë dhe pak ditë para asaj ndeshje është marrë vendimi se si ky klub do të luajë në Champions League.

Sipas njoftimeve të mediave britanike, Manchester City do të shesë një pjesë të të drejtave të pronësisë në klubin spanjoll dhe kështu të dy do të mund të performojnë në skenën më të madhe të klubit. Girona është zbulimi i sezonit dhe është i dyti në La Liga, vetëm dy pikë prapa liderit Real dhe 11 përpara Athletic Bilbaos në vendin e pestë.

Girona, e cila iu bashkua City Football Group në vitin 2017, u kualifikua në La Liga vetëm 18 muaj më parë dhe përfundoi në mes të tabelës sezonin e kaluar. Rregullat e UEFA-s ndalojnë pronësinë e më shumë se një klubi futbolli që luan në të njëjtin kompeticion, gjë që çoi në spekulime se Girona nuk do të luante në Ligën e Kampionëve.

Si rezultat i këtij rregulli, pronarët e Cityt do të shesin pjesën më të madhe ose madje plotësisht të gjithë aksionin e tyre të pronësisë në Girona, i cili aktualisht qëndron në 47%. Në rast se ndryshimet nuk bien dakord, vetëm skuadra më e mirë në ligën e tyre që do të mund të luajë në Champions League sezonin e ardhshëm. Është interesante që aktualisht Girona dhe City janë të dytat në kampionatet respektive. /Sport Ekspres/