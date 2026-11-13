Gallapeni beson te Kosova para ndeshjes me Izraelin: Përgatitjet na japin shpresë për rezultat pozitiv

Mbrojtësi i majtë i Kosovës, Dion Gallapeni, është shprehur optimist përpara përballjes me Izraelin. Ai tha se atmosfera në kampin e Dardanëve është e mirë dhe se skuadra është përgatitur me seriozitet.
Sipas Gallapenit, rëndësia e dy ndeshjeve të ardhshme është ndier edhe në stërvitje, ku puna ka pasur intensitet. Futbollisti shpreson që përgatitjet të pasohen nga rezultate pozitive.
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Kosova do të luajë të shtunën kundër Izraelit në stadiumin “Fadil Vokrri”, në orën 15:00. Më pas, skuadra do të udhëtojë drejt Dublinit për ndeshjen ndaj Irlandës.