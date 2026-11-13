SPAK pyet sekretarin e Përgjithshëm të Financave Gentian Keri, për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve

SPAK pyet sekretarin e Përgjithshëm të Financave Gentian Keri, për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve

Gentian Keri, sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave, është marrë në pyetje nga Prokuroria e Posaçme në kuadër të hetimit për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Sipas gazetares Klodiana Lala, e cila e bëri të ditur lajmin për BalkanWeb, Keri është pyetur nga një hetues i Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH).

Të lidhura

None found

Në dëshminë e tij, Keri ka pohuar se ka vepruar në përputhje me ligjin. Pyetjet kanë përfshirë edhe deklarimet e një drejtoreshe të degës së Thesarit, e cila ka dëshmuar në SPAK se ai e ka kërcënuar. Keri e ka mohuar kërcënimin, duke shpjeguar se i kishte tërhequr vëmendjen zyrtares pasi, sipas tij, ajo nuk kishte zbatuar ligjin.

Hetimi në SPAK për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve nisi pas një kallëzimi të depozituar në shtator, ku mes personave të përmendur është edhe sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave.


Shtuar 13.11.2026 14:32

Tags: , , , , ,
Nga Fatos Nano te Elisa Spiropali, përjashtimet dhe largimet ndër vite në Partinë Socialiste

Nga Fatos Nano te Elisa Spiropali, përjashtimet dhe largimet ndër vite në Partinë Socialiste
Moti sot: kthjellime në mëngjes, vranësira dhe reshje pas mesditës

Moti sot: kthjellime në mëngjes, vranësira dhe reshje pas mesditës
Diaspora përgatit protestën e 28 Nëntorit në Tiranë, Meti: Do të jetë më e madhe se ajo e 20 qershorit

Diaspora përgatit protestën e 28 Nëntorit në Tiranë, Meti: Do të jetë më e madhe se ajo e 20 qershorit
Pandeli Majko në Asamblenë e PS-së: Kam të dhëna për 1 mijë orë filmime erotike dhe korruptive; jepni dorëheqjen para publikimit

Pandeli Majko në Asamblenë e PS-së: Kam të dhëna për 1 mijë orë filmime erotike dhe korruptive; jepni dorëheqjen para publikimit
Shkarkohet Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, Besmir Beja

Shkarkohet Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, Besmir Beja
Spiropali ngre akuza për presion dhe shantazh nga Balluku: Familjarëve u shkojnë te dera kur flasim për “shefen”

Spiropali ngre akuza për presion dhe shantazh nga Balluku: Familjarëve u shkojnë te dera kur flasim për “shefen”
Tragjedi në Rrugën e Arbrit, dy të vdekur dhe pesë të plagosur nga përplasja e makinave pranë Tunelit të Murrizit

Tragjedi në Rrugën e Arbrit, dy të vdekur dhe pesë të plagosur nga përplasja e makinave pranë Tunelit të Murrizit
Qytetarët dhe studentët sërish para Kryeministrisë, më shumë policë te Kryesia e Kuvendit

Qytetarët dhe studentët sërish para Kryeministrisë, më shumë policë te Kryesia e Kuvendit
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet