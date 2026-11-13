Zemaj akuzon Vitinë për paaftësi dhe keqpërdorim: Buxheti u rrit, por edhe hajnia

Armend Zemaj, ish-ministër i Shëndetësisë dhe deputet i LDK-së, ka deklaruar se shëndetësia nuk është prioritet për këtë qeveri.
Sipas tij, krahas rritjes së buxhetit për shëndetësinë, është shtuar edhe ajo që ai e quajti hajni.
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Zemaj tha se në Kosovë janë zgjatur listat e pritjes dhe se, megjithëse buxheti për barna është rritur, mungesa e tyre është thelluar. Ai përmendi gjithashtu shtimin e tenderëve për barna, mungesën e materialit shpenzues dhe rritjen e papërgjegjësisë.
Duke e akuzuar Vitinë për paaftësi, keqmenaxhim dhe keqpërdorim, Zemaj u shpreh se buxheti është 300 për qind më i lartë, ndërsa çmimet e barnave kundër kancerit janë rritur me 300 për qind.