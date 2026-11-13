Zemaj akuzon Vitinë për paaftësi dhe keqpërdorim: Buxheti u rrit, por edhe hajnia

Zemaj akuzon Vitinë për paaftësi dhe keqpërdorim: Buxheti u rrit, por edhe hajnia

Armend Zemaj, ish-ministër i Shëndetësisë dhe deputet i LDK-së, ka deklaruar se shëndetësia nuk është prioritet për këtë qeveri.

Sipas tij, krahas rritjes së buxhetit për shëndetësinë, është shtuar edhe ajo që ai e quajti hajni.

Të lidhura

None found

Zemaj tha se në Kosovë janë zgjatur listat e pritjes dhe se, megjithëse buxheti për barna është rritur, mungesa e tyre është thelluar. Ai përmendi gjithashtu shtimin e tenderëve për barna, mungesën e materialit shpenzues dhe rritjen e papërgjegjësisë.

Duke e akuzuar Vitinë për paaftësi, keqmenaxhim dhe keqpërdorim, Zemaj u shpreh se buxheti është 300 për qind më i lartë, ndërsa çmimet e barnave kundër kancerit janë rritur me 300 për qind.


Shtuar 13.11.2026 14:37

Tags: , ,
Amina Nuraj ngre dyshime për mbikëqyrje pas kontrollit në kufirin serb

Amina Nuraj ngre dyshime për mbikëqyrje pas kontrollit në kufirin serb
Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë

Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë
Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës

Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës
Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme

Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme
KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella

KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella
Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë

Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë
Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë

Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë
Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor

Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet