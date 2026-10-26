Galatasaray dhe Fenerbahçe përballen në derbin turk, Vedat Muriqi e nis nga stoli

Derbi i madh i futbollit turk zhvillohet në kuadër të xhiros së nëntë të kampionatit, ku Galatasaray dhe Fenerbahçe përballen mes tyre.
Me 19 pikë të grumbulluara, Galatasaray mban vendin e dytë në renditje, në kuotë të barabartë me liderin Amedspor, skuadër që drejtohet nga trajneri shqiptar Besnik Hasi.
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Fenerbahçe vjen në këtë ndeshje nga pozita e pestë, me 16 pikë, dhe kërkon të ngushtojë distancën me ekipet kryesuese.
Vedat Muriqi, sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, nuk do të jetë titullar. Trajneri Ismail Kartal ka zgjedhur Romelu Lukakun për ta nisur takimin nga minuta e parë në sulmin e Fenerbahçes.
Formacionet zyrtare
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Batrakov, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kanté, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.