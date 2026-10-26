Chris Brown merr 8 muaj burg të pezulluar për sulmin ndaj producentit në Londër

Chris Brown merr 8 muaj burg të pezulluar për sulmin ndaj producentit në Londër

Këngëtari amerikan Chris Brown është dënuar me tetë muaj burg, por vuajtja e dënimit është pezulluar për 12 muaj. Vendimi lidhet me sulmin ndaj producentit muzikor Abraham “Abe” Diaw, i ndodhur në klubin privat Tape, në Mayfair të Londrës, në orët e para të 19 shkurtit 2023.

Për të njëjtën ngjarje u dënua edhe reperi Omololu Akinlolu, trajner vokal i Brown, i cili mori pjesë në sulm. Ai u përball me katër muaj burg të pezulluar për 12 muaj. Të dy pranuan fajësinë për veprën penale të përleshjes dhe u urdhëruan të paguanin nga 1,500 paund për shpenzimet gjyqësore.

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Gjatë seancës, gjykatësi Tony Baumgartner e përshkroi si “thjesht të rrezikshëm” veprimin e Brown, i cili përdori një shishe qelqi për të goditur Diaw në kokë. Sipas tij, niveli i dhunës së ushtruar ishte intensiv.

Provat e paraqitura në gjykatë treguan se producenti pësoi dëmtime që kërkuan trajtim në spital. Në pamjet e kamerave të sigurisë, Brown shihet duke e goditur Diaw katër herë me shishe: dy herë në kokë dhe më pas në shpatull.

“Përdorimi i përsëritur i një shisheje qelqi në atë mënyrë, veçanërisht i drejtuar në kokë, ishte thjesht i rrezikshëm, pasi mbartte rrezikun e shkaktimit të një dëmtimi më serioz nga ai që u pësua në fund”, deklaroi gjykatësi Baumgartner.

Megjithëse sulmi nuk ishte i planifikuar, gjykatësi theksoi se bëhej fjalë për një akt serioz dhune të kryer nga dy persona brenda një klubi nate të mbushur me njerëz.

Duke iu drejtuar Brown, Baumgartner vuri në dukje se një dhunë e tillë rrezikon jo vetëm personin e sulmuar, por edhe të tjerët që ndodhen pranë vendit të ngjarjes.

Pezullimi i dënimit do të thotë se Chris Brown nuk do të shkojë në burg, përveçse nëse kryen një tjetër vepër penale gjatë periudhës 12-mujore të vendosur nga gjykata dhe nuk respekton kushtet përkatëse.


Shtuar 26.10.2026 18:49

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