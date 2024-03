Futbollistët e Kombëtares zgjedhin numrat në fanellë

Kombëtarja shqiptare vijon me seancat përgatitore për dy miqësoret me Kilin dhe Suedinë, më 22 dhe 25 mars. Grupi është i plotë që nga dita e djeshme me ardhjen e Naser Alijit duke bërë që trajneri Sylvinho të ketë të 26-të lojtarët në dispozicion të plotë.

Lojtarët kanë zgjedhur edhe numrat që do të mbajnë në fanellë. Me interes pritej se kush do të ishte ‘9-shi’ i skuadrës teksa kemi disa bombera në ekip. Jasir Asani do të vijojë të ketë numrin 9, pavarësisht ardhjes se Brojës e Manajt të cilët kanë zgjedhur 27-tën dhe 19-tën respektivisht.

Të tjerët thuajse nuk ndryshojnë, Asllani mban 21-shin si te Interi, Laçi 14-tën tradicionale, Seferi ka zgjedhur 17-tën pasi Kumbulla do të ketë 15-tën që ka mbajtur edhe më parë. Prurja e re, Arbër Hoxha ka zgjedhur numrin 8-të.

Numrat e futbollistëve:

1 – Etrit Berisha

2 – Ivan Balliu

3 – Mario Mitaj

4 – Elseid Hysaj

5 – Federik Veseli

6 – Berat Gjimshiti

7 – Keidi Bare

8 – Arbër Hoxha

9 – Jasir Asani

10 – Nedim Bajrami

11 – Myrto Uzuni

12 – Elhan Kastrati

13 – Enea Mihaj

14 – Qazim Laçi

15 – Marash Kumbulla

16 – Sokol Cikalleshi

17 – Taulant Seferi

18 – Jon Mersinaj

19 – Rey Manaj

20 – Ylber Ramadani

21 – Kristjan Asllani

22 – Arbnor Muçolli

23 – Thomas Strakosha

24 – (/)

25 – Naser Aliji

26 – Ernest Muçi

27 – Armando Broja