UEFA publikon fotot e tifozëve me shqiponjën “Kuq e Zi” të pikturuar në fytyrë

Ora 21:00, do të jetë koha kur do të nis ballafaqimi mes Shqipërisë dhe Spanjës, një ndeshje vendimtare e cila përcakton se a do të vazhdojë tutje apo jo kombëtarja shqiptare.

Me këtë rast, disa orë para nisjes së lojës, faqja zyrtare e kampionatit i ka publikuar disa fytyra të tifozëve shqiptarë, me shqiponjën “Kuq e Zi” në fytyrë.

Duket se këta kanë rënë në sy më tepër se tifozët e tjerë.

Sonte në “Merkur Spiel Arena”, Shqipërisë do t’i duhet një fitore për të ecur tutje në fazën e eliminimit direkt.

Rezultat tjetër përpos pikëve të plota, vështirë se do t’i kryejë punë skuadër së Sylvinhos.