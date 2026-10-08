Fundi dramatik në Irlandë, tre skuadra të Dublinit ndajnë kreun me nga 59 pikë para finaleve të titullit

Superliga e Irlandës po hyn në një përfundim tejet të jashtëzakonshëm sezoni. St. Patrick’s, Bohemians dhe Shamrock Rovers kanë secila nga 59 pikë, dhe të tria skuadrat vijnë nga kryeqyteti irlandez, Dublini.
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Në krye të renditjes qëndron St. Patrick’s me diferencë golash +27, i ndjekur nga Bohemians me +19 dhe kampionët në fuqi të Shamrock me +18. Dy skuadrat e para kanë edhe katër ndeshje për të zhvilluar në kampionat, ndërsa Shamrock ka pesë takime të mbetura.
Liga përbëhet nga dhjetë klube dhe çdo ekip luan 36 ndeshje në sezon, katër herë kundër çdo kundërshtari. Derry City, që mban vendin e katërt, ka vetëm 41 pikë dhe matematikisht nuk mund të pretendojë më titullin, çka e lë garën tërësisht në duart e tre skuadrave kryesore. Nëse pikët mbeten të barabarta, diferenca e golave do të jetë vendimtare, dhe momentalisht ajo favorizon St. Patrick’s.
Arsyeja pse ndeshjet zhvillohen të premteve dhe sezoni përfundon në tetor
Ndryshe nga shumica e kampionateve evropiane, liga irlandeze zhvillohet brenda një viti kalendarik. Edicioni aktual nisi më 6 shkurt dhe xhiroja e fundit do të luhet më 30 tetor. Irlanda adoptoi të ashtuquajturin futboll veror në vitin 2003, pas një periudhe të gjatë kur garat zhvilloheshin nga fundi i verës deri në pranverë.
Ky ndryshim synonte të siguronte kushte më të favorshme atmosferike dhe fusha më cilësore, si dhe t’u jepte klubeve irlandeze përparësi në kompeticionet evropiane, pasi ato i presin ndeshjet kualifikuese në mes të sezonit të tyre, ndërkohë që shumë kundërshtarë janë ende në fazën përgatitore.
Një veçori tjetër është se pjesa dërrmuese e ndeshjeve të ligës zhvillohen të premten në mbrëmje, zakonisht duke filluar nga ora 19:45. E premtja ka qenë prej dekadash dita tradicionale e ndeshjeve në Ligën e Irlandës, duke i lejuar kampionatit të zërë hapësirën e vet përpara fundjavës, kur luhen shumica e ndeshjeve të Premier Ligës angleze, futbollit gael, hurlingut dhe ragbit.
Sipas një studimi të botuar në vitin 2015, i cili analizoi ndeshjet e kampionatit irlandez nga viti 2012 deri në 2014, u konstatua se ndeshjet e së premtes kishin mesatarisht 13 për qind më shumë spektatorë, duke marrë parasysh edhe faktorë të tjerë që ndikojnë te pjesëmarrja e tifozëve.
Bohemians rikthehen në garë me pesë fitore radhazi
Bohemians arritën kuotën e 59 pikëve falë një fitoreje 2-1 në transfertë ndaj Dundalk, që renditet i pesti. Ky ishte suksesi i tyre i pestë me radhë në kampionat dhe klubi, që e pret titullin që nga viti 2009, hyn në finalet me katër ndeshje të mbetura. Dy prej tyre do të jenë pikërisht kundër dy rivalëve të tjerë për titull.
E para është më 12 tetor, kur ata udhëtojnë për t’u përballur me Shamrock Rovers, që mban vendin e tretë. Më pas i presin në shtëpi Waterford, i teti, dhe Shelbourne, i gjashti, dhe e mbyllin sezonin më 30 tetor me një vizitë te St. Patrick’s, lideri aktual. Ai derbi i fundit i Dublinit mund të përcaktojë drejtpërdrejt kampionin.
Kampioni në fuqi ka avantazh të konsiderueshëm
Shamrock Rovers është padyshim klubi më dominues në Irlandë vitet e fundit. Ata fituan titujt në 2020, 2021, 2022 dhe 2023, ndërsa Shelbourne i dha fund serisë së tyre në 2024, por Shamrock u rikthye në fron vitin e kaluar për të fituar titullin e pestë në gjashtë sezone. Gjithsej, ata numërojnë 22 tituj kampionë të Irlandës.
Në fillim të shtatorit, dukej se mbrojtja e titullit do të ishte relativisht e qetë për ta. Pasi derbi me Bohemians u shty për në tetor, Shamrock ndodhej në krye me pesë pikë avantazh dhe një ndeshje më pak se St. Patrick’s dhe Bohemians. Megjithatë, një seri e dobët rezultatesh gjatë shtatorit e ndryshoi tërësisht panoramën, duke u dhënë mundësinë dy rivalëve të qytetit t’i kapnin në renditje.
Shamrock ka ende një ndeshje prapa dhe për këtë arsye do të ketë mundësi të shkëputet përpara të tjerëve. Më 8 tetor, ata luajnë në shtëpi kundër Droghedas, që mban vendin e nëntë. Një barazim do t’i çonte në 60 pikë dhe në vendin e parë, ndërsa një fitore do t’i sillte në 62 pikë. Vetëm katër ditë më vonë, ata presin Bohemians në të njëjtin stadium.
Pas këtij derbi, Shamrock ka një ndeshje jashtë fushe kundër Galway United, i shtati, një takim në shtëpi me Sligo Rovers, që mbyll renditjen, dhe një sfidë në transfertë kundër Dundalk, i pesti, në xhiron përmbyllëse. Ndryshe nga Bohemians, ata nuk do të ndeshen më me St. Patrick’s, prandaj përballja me Bohemians është takimi i tyre i fundit direkt me një rival për titull.
Bohemians bojkotojnë mediat për shkak të kalendarit
Takimi Shamrock-Bohemians ka fituar peshë edhe më shumë për shkak të vendimit të ligës për orarin. Ndeshja e Shamrock kundër Drogheda ishte parashikuar fillimisht për të premten, më 9 tetor, por u zhvendos një ditë më herët për arsye të transmetimit televiziv. Bohemians do të luajnë gjysmëfinalen e Kupës FAI kundër Waterford më 9 tetor, ndërsa derbi i madh është caktuar për të hënën, më 12 tetor.
Kështu, Shamrock do të ketë një ditë pushim shtesë para ndeshjes. Bohemians njoftuan pas fitores kundër Dundalk se nuk do të jepnin deklarata për mediat dhe se do ta vazhdonin këtë protestë në ndeshjet në vijim. Klubi pretendon se data e derbit ishte rënë dakord fillimisht me supozimin se të dyja ekipet do të kishin kohë të barabartë për t’u rikuperuar.
St. Patrick’s e pret titullin që nga viti 2013
St. Patrick’s aktualisht kryeson renditjen kryesisht falë diferencës së golave, dhe titulli i tyre i fundit kampion daton në vitin 2013. Ndryshe nga Bohemians dhe Shamrock, ata nuk kanë ndeshje fundjavën e ardhshme për shkak të orarit dhe shtyrjes së takimit në transfertë me Derry City, kështu që katër ndeshjet e tyre të fundit do të zhvillohen midis 16 dhe 30 tetorit.
Fillimisht, ata presin në shtëpi Shelbourne të vendit të gjashtë, më pas udhëtojnë për te Derry City i vendit të katërt më 19 tetor dhe katër ditë më vonë për te Galway United i vendit të shtatë. Në ditën e fundit të kampionatit, Bohemians, të cilët mund të mbeten pretendues të drejtpërdrejtë për titullin deri atëherë, mbërrijnë në Richmond Park.
Shamrock mbron kështu titullin që e ka fituar në pesë nga gjashtë sezonet e fundit, Bohemians e kanë pritur të tyrin që nga viti 2009, dhe St. Patrick’s që nga viti 2013. St. Patrick’s dhe Bohemians kanë nga katër ndeshje secili për të luajtur, Shamrock pesë për shkak të ndeshjeve të prapambetura, dhe të tria skuadrat hyjnë në finalet me saktësisht të njëjtat 59 pikë.