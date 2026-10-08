Sekuestrohen në Shkup rreth 400 metra kub dru zjarri nga një kompani

Sekuestrohen në Shkup rreth 400 metra kub dru zjarri nga një kompani

Në Shkup janë sekuestruar rreth 400 metra kub dru zjarri nga një person juridik që ushtron tregti me dru zjarri. Vlera e tyre në treg vlerësohet në rreth 2 milionë denarë, ose mbi 30 mijë euro, bëri të ditur Kire Mihailov, zëvendësdrejtor i NP-së “Pyjet Kombëtare”.

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Sipas Mihailovit, aksioni po zhvillohet me urdhër të Prokurorisë Themelore Publike, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë Pyjore, me pjesëmarrjen e shërbimeve nga disa degë të ndërmarrjes publike.

Gjatë dhjetë ditëve të fundit është zhvilluar një hetim intensiv për veprimtari të dyshimta me dru. Në kuadër të tij po verifikohen pretendimet për transport dhe tregtim të paligjshëm.

Mihailov shkroi se informacionet e deritanishme tregojnë për një grup të organizuar mirë, i cili dyshohet se prej kohësh merret me transport dhe shitje të paligjshme të drurit, duke krijuar ndoshta të ardhura të fshehta të paligjshme në shuma shumë të mëdha.

Ai shtoi se dyshimet përfshijnë disa zona, nga Mali i Zi i Shkupit dhe Kitka, deri te rajonet malore në Gostivar dhe Veles. /Telegrafi/


Shtuar 8.10.2026 11:43

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