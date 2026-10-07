FSHF uron Armand Dukën për 64-vjetorin e lindjes

Armand Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, feston sot 64-vjetorin e lindjes. Me këtë rast, FSHF-ja i ka përcjellë një urim përmes rrjeteve sociale.
Në mesazhin e saj, federata i ka shprehur kreut të saj urimet më të mira për shëndet, mbarësi dhe mirëqenie, ndërsa i ka dëshiruar edhe vijimin e sukseseve në drejtimin e futbollit shqiptar.
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“Sot feston ditëlindjen Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, z. Armand Duka. Familja e madhe e futbollit shqiptar i përcjell Presidentit Duka urimet më të përzemërta për shëndet, mbarësi dhe çdo të mirë në jetë, si dhe për shumë suksese në drejtimin e futbollit shqiptar. Gëzuar ditëlindjen, President!”, shkruhet në urimin e FSHF-së.
Armand Duka mban gjithashtu detyrën e zëvendëspresidentit të UEFA-s, institucioni më i rëndësishëm i futbollit në Europë.