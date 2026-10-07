Justina Shiroka-Pula zgjidhet Presidente, Kuvendi miraton ndryshimet për Gjykatën Speciale

Kuvendi i Kosovës zhvilloi dy seanca të jashtëzakonshme në mesnatën e 6 tetorit, gjatë të cilave miratoi në lexim të dytë ligjin e ndryshuar për Gjykatën Speciale dhe zgjodhi Presidenten e re të vendit. Me këtë marrëveshje politike u shmangën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare.
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Me 81 vota pro, në postin e Presidentes u zgjodh Justina Shiroka-Pula, e cila deri atëherë kishte drejtuar Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Dakordësia për kandidaturën e saj u arrit në momentet e fundit mes dy forcave më të mëdha parlamentare, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
Pas zgjedhjes, në fjalimin e saj të parë, Shiroka-Pula deklaroi se do të ishte “Presidente e të gjithë qytetarëve të Kosovës”.
“Ky mandat nuk i përket vetëm një personi, ai u përket qytetarëve tanë, institucioneve tona dhe shtetit për të cilin shumë breza sakrifikuan. Do të jem Presidente e të gjithë qytetarëve. Do të punoj për unitet, drejtësi, zhvillim dhe forcimin e institucioneve tona”, u shpreh Presidentja e re.
Sipas saj, Kosova duhet të vijojë rrugën si një shtet demokratik dhe i sigurt, me orientim të qartë euroatlantik dhe marrëdhënie të forta miqësore me aleatët.
“Do ta mbroj Kushtetutën, interesin e Republikës dhe dinjitetin e qytetarëve tanë. Besoj në Kosovë dhe në njerëzit e saj, dhe besoj se së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për brezat që vijnë. Zoti e bekoftë Republikën e Kosovës”, tha ajo në përfundim të fjalimit.
Procesit të zgjedhjes së Presidentes i parapriu gjatë gjithë së martës një përplasje publike mes Kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza. Të dyja palët akuzuan njëra-tjetrën për bllokim institucional, ndërsa afrimi i mesnatës shtonte rrezikun që Kosova të shkonte në zgjedhje të jashtëzakonshme, në përputhje me afatet kushtetuese.
Bedri Hamza kërkonte që fillimisht të votohej në lexim të dytë ligji i ndryshuar për Gjykatën Speciale. Në anën tjetër, Kryeministri Kurti këmbëngulte që fillimisht të zgjidhej Presidentja dhe më pas të miratohej ligji. Marrëveshja u arrit vetëm pak minuta para mesnatës, duke përcaktuar votimin e parë të ligjit dhe më pas zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në krye të shtetit.
Ky rend veprimesh u zbatua, ndërsa qindra qytetarë të mbledhur pranë ndërtesës së Kuvendit protestuan duke kërkuar miratimin e ligjit për Gjykatën Speciale.
Pas marrëveshjes, Kryeministri Albin Kurti tha se Kosova tashmë kishte institucione të qëndrueshme. “Republika ka Presidente të re, profesoreshën Justina Shiroka-Pula. Kosova ka institucione stabile. Kemi gjithashtu ligjin me ndryshime për Dhomat e Specializuara dhe Prokurorinë e Specializuar në Hagë dhe do të punojmë së bashku për suksesin e ish-krerëve të UÇK-së në procesin e apelit”, deklaroi Kurti.
Edhe kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, e përshëndeti marrëveshjen, duke e cilësuar të martën një ditë të rëndësishme pas miratimit të ndryshimeve në Ligjin për Gjykatën Speciale dhe zgjedhjes së Presidentes.
“Është një ditë shumë e vlefshme, sepse sot Kuvendi miratoi ligjin për Dhomat e Specializuara. Ne nuk dëshirojmë ta pengojmë drejtësinë. Përkundrazi, duam të sigurojmë drejtësi. Dëshirojmë që luftës së popullit tonë dhe UÇK-së t’i garantohet drejtësi, me mbikëqyrje, transparencë dhe llogaridhënie”, u shpreh Hamza.
Ai deklaroi gjithashtu se Partia Demokratike e Kosovës do të bashkëpunojë me Presidenten e re, Justina Shiroka-Pula.
Justina Shiroka-Pula ishte zgjedhur disa muaj më parë në krye të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ekonomistja 73-vjeçare ka punuar më herët si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe është gruaja e parë që ka drejtuar Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës (ASHAK).
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ajo shërbeu nga viti 2008 deri në vitin 2011 si ministre e Energjisë dhe Minierave në qeverinë e drejtuar nga Hashim Thaçi.
Shiroka-Pula ka qenë e angazhuar edhe në shoqërinë civile, kryesisht në fuqizimin e grave, barazinë gjinore, zhvillimin e bizneseve dhe sipërmarrjen. / DW