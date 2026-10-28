Forbes rendit 10 sportistët me të ardhurat më të larta në histori

Forbes rendit 10 sportistët me të ardhurat më të larta në histori

Sipas revistës prestigjioze Forbes, Cristiano Ronaldo kryeson renditjen e sportistëve që kanë përfituar më shumë para gjatë karrierës.

Futbollisti portugez, 41 vjeç, u bë këtë vit sportisti i parë aktiv që kalon dy miliardë dollarë të ardhura të përgjithshme profesionale, një shumë që korrespondon me rreth 1.87 miliardë euro. Parashikohet që fitimet e tij të shtohen deri në përfundim të sezonit.

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Renditja historike e Forbes përfshin gjithashtu emra të njohur të sportit, mes tyre Tiger Woods, Lionel Messi dhe LeBron James.

Llogaritjet marrin parasysh pagat, bonuset, marrëveshjet e sponsorizimit dhe përfitimet e tjera që vijnë nga aktivitetet e biznesit gjatë karrierës profesionale.

Shifrat janë bruto dhe nuk përfshijnë zbritjet për taksat apo komisionet e agjentëve. /Telegrafi/


Shtuar 28.10.2026 16:06

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