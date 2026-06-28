Fiorentina vihet pas Edon Zhegrovës, largimi nga Juventusi mbetet i hapur

Edon Zhegrova mund të jetë pranë një lëvizjeje larg Juventusit në afatin kalimtar të verës, teksa Fiorentina përmendet si një prej klubeve që po shfaq interes serioz për anësorin.
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Futbollisti i Kosovës, që zotëron edhe shtetësi shqiptare, u transferua te Juventusi verën e kaluar nga Lille, i shoqëruar nga pritshmëri të larta. Megjithatë, gjatë sezonit të tij të parë në Serie A, ai nuk arriti të japë ndikimin që pritej.
Sipas La Nazione, përmes CalcioMercato.it, mundësia që 27-vjeçari të largohet nga Torino po bëhet gjithnjë e më konkrete.
Burimet bëjnë të ditur se Fiorentina po ndjek me vëmendje zhvillimet rreth Zhegrovës dhe në një të ardhme të afërt mund të hedhë hapin e parë me një ofertë zyrtare për kartonin e tij.
Për ta afruar kosovarin, Juventusi kishte shpenzuar afro 15 milionë euro, ndërsa lojtari është i lidhur me kontratë deri në verën e vitit 2030. Ai përfiton një pagë neto prej 2.5 milionë eurosh në sezon, shumë që vlerësohet e pranueshme për Fiorentinën.
Pikërisht ky element financiar konsiderohet vendimtar për ta bërë marrëveshjen të realizueshme. Raportimet theksojnë se klubi vjollcë është i përgatitur të shtojë ritmin e kontakteve dhe në ditët e ardhshme të vërë në provë qëndrimin e Juventusit.
Nga ana e “Zonjës së Vjetër”, një shitje e Zhegrovës do t’i hapte rrugë riorganizimit të repartit ofensiv. Ndërkohë, Fiorentina është e bindur se mund ta rikthejë lojtarin në nivelin që e shndërroi në një nga emrat më të spikatur të Ligue 1 në periudhën e tij te Lille.