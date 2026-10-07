Gruda: Ndryshimet në Ligjin për Specialen nuk cenojnë Kushtetutën

Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, foli në një konferencë për media lidhur me votimin e ndryshimeve në Ligjin për Specialen.
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Ai u shpreh se ndryshimet nuk bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës dhe nënvizoi se Kushtetuta nuk është prekur.
“Jemi të bindur se ky ligj nuk shkel asnjë detyrim ndërkombëtar që Kosova ka marrë përsipër. Para bashkësisë ndërkombëtare mund të themi ballëhapur se Kosova mbetet besnike ndaj veprimeve për hetimin e pretendimeve për trafik të organeve”, deklaroi Gruda.