Kosova me sytë nga kualifikimet për Evropianin, Foda ndjek lojtarët në vend dhe jashtë

Trajneri i përfaqësueses së Kosovës, Franco Foda, tha se puna e stafit teknik nuk kufizohet te përgatitja për ndeshjet e radhës. Sipas tij, vëmendja është përqendruar edhe te ndërtimi i skuadrës për të ardhmen.
Ai bëri të ditur se po ndiqen futbollistët që luajnë në kampionatet vendore dhe në ligat ndërkombëtare, përfshirë talentet e rinj që mund t’i bashkohen Kosovës më vonë.
Të lidhura
None found
Foda tha se ekipi ka disa mundësi për t’u përforcuar në ndeshjet e ardhshme. Megjithatë, vendimet merren duke pasur parasysh edhe vitin e ardhshëm, sidomos kualifikimet për Kampionatin Evropian. Ai theksoi se stafi punon së bashku për t’i përmbushur këto synime.