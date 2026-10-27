Fenerbahçe kërkon hetim të plotë pas incidenteve në derbin kundër Galatasarayt

Fenerbahçe ka reaguar ashpër pas ngjarjeve të raportuara në derbin me Galatasarayn, duke kërkuar që incidentet të hetohen plotësisht dhe të ndëshkohen të gjithë ata që dyshohet se sulmuan futbollistët e saj.
Në deklaratën zyrtare, klubi i Stambollit thotë se tensionet nisën pas fyerjeve ndaj Kerem Akturkoglut dhe më pas situata u përshkallëzua në përplasje fizike.
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Sipas pretendimeve të Fenerbahçes, Matteo Guendouzi u sulmua nga Serhat Dogan, pjesëtar i ekipit të analizës së Galatasarayt. Klubi pohon gjithashtu se Abdulkerim Bardakci u përfshi në incident dhe dyshohet se i tërhoqi flokët lojtarit të Fenerbahçes.
Drejtuesit e klubit e cilësuan sjelljen të papranueshme dhe theksuan se rivaliteti mes skuadrave nuk mund të shërbejë si justifikim për sulmet ndaj futbollistëve.
“As rivaliteti dhe as tensioni i një derbi nuk i japin askujt të drejtë të sulmojë lojtarët tanë. Ngjarja nuk mund të arsyetohet me ‘tensionin e derbit’”, thuhet në reagimin e Fenerbahçes.
Klubi kërkon shqyrtimin e plotë të të gjitha incidenteve dhe marrjen e masave disiplinore ndaj përgjegjësve, pa marrë parasysh pozicionin apo rolin e tyre.
“Për të parandaluar dhunën në futbollin turk, përgjegjësit nuk duhet të mbeten të pandëshkuar”, përfundon deklarata.
Mbetet të shihet nëse organet përkatëse do të hapin procedura për të zbardhur plotësisht ngjarjet dhe nëse personat e përmendur do të përballen me masa disiplinore.