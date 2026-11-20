Real Madridi ka siguruar vazhdimësinë e Federico Valverdes deri në vitin 2031, pasi palët kanë rënë dakord për një marrëveshje të re. Mesfushori uruguaian do të shohë gjithashtu një rritje të ndjeshme të pagës, çka e vendos atë në grupin e lojtarëve më të paguar të ekipit.
Siç raporton gazeta spanjolle AS, të dyja palët kanë gjetur konsensus për t’i shtuar edhe dy vjet të tjera kontratës aktuale, e cila skadonte në vitin 2029. Rinovimi ende nuk është zyrtarizuar, por marrëveshja tashmë ekziston dhe pritet të ndiqet nga firma dhe njoftimi zyrtar i klubit madrilen.
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Me kontratën e re, 28-vjeçari do të qëndrojë në “Santiago Bernabeu” deri në vitin 2031, kur ai do të ketë mbushur 33 vjeç. Përveç zgjatjes së kohëzgjatjes, marrëveshja përfshin edhe kushte më të mira financiare. Shifra e saktë e pagës së re nuk është bërë publike, por sipas burimeve, uruguaiani do të ngjitet mes emrave më të paguar në dhomën e zhveshjes së “Los Blancos”.
Valverde iu bashkua Real Madridit në vitin 2016, duke ardhur nga Penarol për rreth pesë milionë euro. Fillimisht u aktivizua me ekipin e dytë, Real Madrid Castilla, e më pas u huazua te Deportivo La Coruna, përpara se të kthehej dhe të bëhej një element kyç i skuadrës së parë.
Ky rinovim është pjesë e planit të Florentino Perezit për të blinduar të ardhmen e lojtarëve më të rëndësishëm. Së fundmi, Arda Guler ka vijuar kontratën deri në vitin 2032, ndërsa një ditë më pas të njëjtin veprim e kreu edhe Aurelien Tchouameni. Ndërkohë, klubi po vijon punën për rinovimet e Jude Bellinghamit, Thibaut Courtois dhe Brahim Diazit.
Rëndësia e Valverdes në planet e trajnerit Jose Mourinho përbën një tjetër arsye përse klubi dëshiron ta mbajë gjatë. Mesfushori renditet ndër lojtarët me më shumë minuta këtë sezon, me 1,184 minuta të luajtura në 15 ndeshje. Në këto takime, ai është aktivizuar 11 herë në qendër të mesfushës dhe katër herë në krahun e djathtë, duke treguar edhe një herë aftësinë e tij për t’iu përshtatur roleve të ndryshme.
Mourinho e çmon uruguaianin jo vetëm për cilësitë teknike dhe fizike, por edhe për ndjenjën e përgjegjësisë që tregon në fushë si një nga liderët e grupit. Këtë sezon, Valverde ka shënuar tre gola dhe ka dhënë dy asistime, me realizime ndaj Interit, AEK-ut dhe Valencias, në tri ndeshje që u mbyllën të gjitha me fitore të Real Madridit.
Deri tani, mesfushori ka grumbulluar 387 paraqitje zyrtare me fanellën e Real Madridit, duke shënuar 44 gola dhe duke dhënë 46 asistime. Në këtë periudhë ai ka fituar 14 trofe me gjigantin spanjoll dhe renditet si futbollisti i shtatë i huaj me më shumë ndeshje në historinë e klubit.
Tashmë mbetet vetëm finalizimi formal i akordit dhe komunikimi zyrtar nga Real Madridi, i cili në të njëjtën kohë po punon për të siguruar vazhdimësinë e disa prej yjeve të tjerë kryesorë të ekipit.