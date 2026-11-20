Paraditen e sotme, kryeministri Edi Rama, ka zhvilluar në orën 08:00, një takim në ambientet e Kryeministrisë me ministrat dhe drejtuesit politikë të qarqeve.
Në qendër të diskutimeve kanë qenë përgatitjet për zgjedhjet vendore të 9 majit 2027 dhe organizimi elektoral i Partisë Socialiste në prag të këtij procesi.
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Gjatë takimit është diskutuar për intensifikimin e punës në terren, forcimin e strukturave partiake dhe rritjen e komunikimit me qytetarët, me synim përgatitjen e socialistëve për zgjedhjet e ardhshme vendore.
Takimi vjen në kuadër të nisjes së angazhimeve organizative të PS-së për procesin elektoral të vitit 2027.