Faton Ademi, kapiten i Kosovës U21 dhe pjesë e Bundesliga 2 në moshën 20-vjeçare – mesfushori synon Kombëtaren A

Faton Ademi po shënon një progres të dukshëm në karrierën e tij. Në moshën vetëm 20-vjeçare, ai mban shiritin e kapitenit te Kosova U21 dhe shihet si një prej mesfushorëve me potencial të madh për të ardhmen.
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Gjatë grumbullimit të fundit të përfaqësueses U21, të drejtuar nga përzgjedhësi Hekuran Kryeziu, Ademi pati një ndikim të rëndësishëm. Ai realizoi tre gola dhe kontribuoi gjithashtu me një asistim.
Një nga paraqitjet më të spikatura të tij ishte ajo kundër Finlandës, në një takim që përfundoi me rezultatin 4-4.
Në atë sfidë, mesfushori shënoi një gol dhe ishte vazhdimisht aktiv në lojën e Kosovës. Rikuperimet e topit, driblimet, duelet dhe aksionet e shumta e bënë atë një prej lojtarëve më të dalluar të ekipit.
Performanca ndaj Finlandës mori vëmendje të veçantë edhe për shkak se në stadiumin “Fadil Vokrri” ndodhej përzgjedhësi i Kombëtares A, Franco Foda.
Paraqitjet e tij të mira kanë bërë që Faton Ademi të përmendet gjithnjë e më shpesh si një kandidat për ekipin senior të Kosovës, veçanërisht në prag të ndeshjeve të nëntorit.
Hapat e tij përpara nuk lidhen vetëm me angazhimin në përfaqësuese. Gjatë këtij viti, ai u largua nga Alemannia Aachen dhe firmosi me Greuther Furth, klub që garon në Bundesliga 2 të Gjermanisë.
Me skuadrën gjermane, 20-vjeçari ka luajtur deri tani tri ndeshje. Paraqitjet e tij janë vlerësuar edhe nga drejtuesit e Greuther Fürth, të cilët e konsiderojnë një futbollist me potencial për të ardhmen.
Me Kosovën U21, Ademi numëron 11 paraqitje dhe tri gola, statistika që dëshmojnë më tej rritjen e tij.
Kapiteni i Kosovës U21 po konsolidon njëkohësisht rolin e tij në përfaqësuese dhe po përjeton një eksperiencë të re në futbollin gjerman. Nëse vijon me këtë ritëm, Faton Ademi duket gjithnjë e më pranë një thirrjeje te Kombëtarja A.