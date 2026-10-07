NYT: Trump distancohet nga LaCivita dhe Blair pas punës së tyre për partinë e Dodikut në Bosnjë

Donald Trump deklaroi se nuk ishte në dijeni të angazhimeve të James Blair dhe Chris LaCivita për qeverinë pro-ruse të Republikës Srpska në Bosnje-Hercegovinë. Dy këshilltarët kryesorë të presidentit, të cilët ndihmojnë në drejtimin e strategjisë politike të tij për zgjedhjet e mesmandatit, kishin punuar për qeverinë javën e kaluar.
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Në një postim në rrjetet sociale, Trump i përshkroi Blair dhe LaCivita si “konsulentë të jashtëm” të operacionit të tij politik. Ai tha se nuk e dinte se për kë tjetër punonin, por do t’i pyeste dhe, nëse konstatonte konflikt interesi, do t’i largonte menjëherë.
Reagimi erdhi pak javë përpara zgjedhjeve të mesmandatit dhe dukej se lidhej me një raportim të fundit të The New York Times. Sipas gazetës, secili nga dy këshilltarët kishte marrë qindra mijëra dollarë për t’i këshilluar qeverisë së Republikës Srpska mbi çështje të votimit për zgjedhjet e së dielës.
Republika Srpska është një territor i vogël vetëqeverisës dhe një nga dy njësitë politike të Bosnjës dhe Hercegovinës, të përcaktuara nga Marrëveshja e Dejtonit e vitit 1995, e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara.
Pagesat për Blair dhe LaCivita u kryen nga një studio ligjore me seli në Uashington, e angazhuar nga qeveria e Republikës Srpska për këshillim mbi çështjet e votimit. Të dy nuk iu përgjigjën pyetjeve nëse e kishin diskutuar punën në Ballkan me Trumpin apo nëse planifikonin ta ndërprisnin angazhimin si konsulentë të jashtëm.
Kur Shtëpia e Bardhë u pyet nëse presidenti kishte biseduar me këshilltarët për këtë çështje, një zëdhënës u drejtua te postimi i Trumpit. Pak më vonë, i pyetur nga një gazetar tjetër nëse kishte konflikt interesi, presidenti nuk dha një përgjigje përfundimtare.
“Nëse do të mendoja se kishin konflikt interesi, do t’i shkarkoja, por ata janë vetëm konsulentë”, u shpreh Trump.
Angazhimi në Republikën Srpska është rasti më i fundit kur këshilltarë të Trumpit përfitojnë financiarisht nga politikanë të ekstremit të djathtë në vende të tjera. Këta politikanë kanë kërkuar mbështetjen e presidentit amerikan, ndërkohë që janë përplasur me komunitetin ndërkombëtar.
Puna e Blair dhe LaCivita në rajon ka sjellë kritika edhe nga republikanë. Ata sugjeruan se angazhimi jashtë vendit tregonte mungesë përkushtimi të ekipit të Trumpit për të ndihmuar partinë e vet të shmangte humbje të rënda në zgjedhjet e mesmandatit.
Zëdhënësi i MAGA Inc., super-PAC-ut të mbështetur nga Trump, nuk iu përgjigj kërkesës për koment. Blair dhe LaCivita drejtojnë këtë organizatë, e cila po shpenzon shuma të mëdha për të mbështetur republikanët në zgjedhjet e mesmandatit.
Më herët, zëdhënësi i kishte thënë The New York Times se të dy vijonin punën për super-PAC-un, ndonëse javën e kaluar kishin udhëtuar në Republikën Srpska për zgjedhjet e së dielës. Ata u kthyen në Shtetet e Bashkuara të hënën.
Blair, drejtor politik i fushatës së Trumpit më 2024, u largua në pranverë nga posti i zëvendësshefit të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë për të marrë drejtimin e MAGA Inc. LaCivita, i cili bashkëdrejtoi fushatën e vitit 2024, është këshilltar i lartë i organizatës.
Partia nacionaliste pro-ruse që qeveris Republikën Srpska kishte kërkuar mbështetjen e Trumpit dhe aleatëve të tij shumë përpara zgjedhjeve të së dielës. Ajo arriti fitore të rëndësishme.
Në fjalimin e mbajtur vonë të dielën pas fitores, lideri i partisë, Milorad Dodik, i atribuoi Trumpit krijimin e klimës politike që i hapi rrugën triumfit të saj.
Dodik ishte prej vitesh nën sanksionet amerikane për minimin e Marrëveshjes së Dejtonit. Megjithatë, administrata Trump i hoqi ato vitin e kaluar, pasi qeveria e Republikës Srpska financoi një fushatë të kushtueshme lobimi dhe ndikimi ku morën pjesë disa aleatë të Trumpit.
Blair dhe LaCivita nuk u përfshinë në fushatën që çoi në heqjen e sanksioneve.