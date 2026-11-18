Pas fitores 4-1 të Besës së Kavajës kundër Korabit të Peshkopisë në raundin e 1/16-ave të Kupës së Shqipërisë, Fatmir Prengaj, i cili shënoi golin e dytë për skuadrën verdhezi, foli për emisionin “Kubi Sportiv” në Euronews.
Ai e vlerësoi këtë edicion si më të fortin deri tani, me 5-6 ekipe që synojnë pozicionin e parë. Sipas tij, Besa përqendrohet te duelet e saj dhe te arritja e objektivave, ndërsa beteja kryesore mbetet me veten. Prengaj vuri në dukje se presidenca ka dhënë shpërblime të konsiderueshme, çka tregon seriozitetin e klubit, ndërsa shprehu shpresën se në fund do t’ia dalin të ngjiten në Superiore.
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Për detyrën e golashënuesit, ai theksoi se sulmuesit duhet të shënojnë sa më shumë, duke kujtuar se sapo është rikuperuar nga një dëmtim i rëndë dhe se çdo gol shtesë është i mirëpritur. I pyetur për periudhën te Tirana, Prengaj u përgjigj se futbolli funksionon kështu dhe se mund të kthehet sërish në formën optimale, pasi është stërvitur individualisht gati 2 herë në ditë. Ai shtoi se synon të shënojë më shumë se 15 gola këtë sezon. Në fund, ai i quajti tifozët e Besës shumë të dashur dhe u shpreh se Kavaja e do shumë futbollin.
Vlen të përmendet se Prengaj ka ndryshuar 3 skuadra brenda një viti: fillimisht te Tirana në sezonin 2024-2025, më pas te Vora në 2025-2026 dhe tani te Besa në 2026-2027.