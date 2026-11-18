Prokuroria e Durrësit ka transferuar në Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dosjen e vjedhjes së rreth 700 mijë eurove në filialin e Postës Shqiptare në Durrës, pasi është shpallur jo kompetente për këtë çështje.
Në kuadër të këtij hetimi, më herët janë arrestuar ish-drejtoresha e filialit, Elisabeta Mataj, ish-shefja e financës, Valbona Duni, si dhe arkëtarja Paola Dana.
Të lidhura
None found
Prokuroria dyshon se pas kësaj ngjarjeje qëndron një grup i strukturuar kriminal; sipas hetimeve, në skemën e vjedhjes mund të jenë përfshirë edhe ish-zyrtarë, të cilët aktualisht gëzojnë imunitet parlamentar.
Për këto arsye, dosja tani do të shqyrtohet nga SPAK, për shkak të dyshimeve mbi përfshirjen e një grupi të strukturuar kriminal dhe të personave që sot mund të kenë imunitet parlamentar.