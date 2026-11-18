Procesi për zgjedhjen e gjyqtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës është duke vazhduar.
Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Shqyrtimin e Kandidatëve për Emërim në Gjykatën Kushtetuese, Vigan Qorrolli, njoftoi se sot është zhvilluar testimi me shkrim, në të cilin morën pjesë 20 kandidatë, ndërsa një kandidat është tërhequr nga gara.
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Në një publikim në Facebook, Qorrolli bëri të ditur se procesin e ka drejtuar ai dhe zbuloi edhe fazën e ardhshme të përzgjedhjes.
“Faza e radhës, intervistimi me gojë, do të mbahet më 27 nëntor”, shkroi ai.
Qorrolli theksoi se procesi mbështetet në parimet e ligjshmërisë, transparencës, paanshmërisë dhe meritokracisë, me qëllim që përzgjedhja të bazohet në integritetin dhe aftësitë profesionale të kandidatëve.
Ai e vlerësoi përzgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese si një përgjegjësi të rëndësishme institucionale.
“Gjykata Kushtetuese është gardiane e Kushtetutës. Përzgjedhja e gjyqtarëve të saj është përgjegjësi ndaj Republikës, rendit kushtetues dhe besimit të qytetarëve në drejtësi”, theksoi Qorrolli.