Faqja zyrtare e Cristiano Ronaldos akuzohet për ‘pagesë të llogarive të fansave’ në rrjetet sociale

Skuadra e menaxhimit të rrjeteve sociale të Cristiano Ronaldos është akuzuar për “pagimin e llogarive të fansave” në rrjetet sociale.

Ronaldo është një nga sportistët më të ndjekur në botë, me 618 milionë ndjekës në Instagram, si dhe 168 milionë në Facebook.

Ka gjithashtu një mori llogarish të fansave të Ronaldos, të cilët të gjithë ndajnë përmbajtjet më të fundit në lidhje me pesë herë fituesin e Topit të Artë.

Por, një postim i fundit në platformën Meta ku ka përfshirë Ronaldon ka shkaktuar polemika.

Faqja ‘GOATnaldo Junction’, e cila ka 87,000 pëlqime dhe 108,000 ndjekës, bëri një postim me mbishkrimin, “Topi i Artë godet ndryshe kur fitohet”.

Postimi vijon nga Ronaldo që godet besueshmërinë e çmimeve individuale pas fitores së lojtarit më të mirë të FIFA-s nga Lionel Messi.

“Mendoj se, në një farë mënyre, këto çmime po humbasin besueshmërinë. Duhet të analizojmë të gjithë sezonin. Nuk do të thotë se Messi nuk e meritoi, apo Haaland apo edhe Mbappe. Unë thjesht nuk besoj më në këto çmime.

“Dhe jo sepse kam fituar në Globe Soccer. Por ka fakte, ka numra. Dhe numrat nuk mashtrojnë. Ata nuk mund ta heqin këtë trofe nga unë sepse është një realitet. Kështu që më bën edhe më të lumtur sepse numrat janë fakte”.

Megjithatë, postimi i lartpërmendur nga faqja e fansave të Ronaldos ishte çuditërisht pjesë e një ‘partneriteti me pagesë’ me 38-vjeçarin.

Duke klikuar në seksionin rreth partneritetit, një mesazh thoshte se “Cristiano Ronaldo kompensoi GOATnaldo Junction për të shpërndarë këtë postim. Përmbajtja e markës i lejon krijuesit partnerë të promovojnë me markat, për të promovuar produktet ose shërbimet”

Përmbajtja në fjalë është fshirë që atëherë. Ronaldo nuk besohet se po drejton personalisht llogarinë e tij dhe në vend të kësaj ka një ekip që menaxhon rrjetet e tij sociale. /Telegrafi/

Cristiano Ronaldo paid to promote a Facebook post stating that “the Ballon d’Or hits different when it’s earned” 👀🏆

An indirect towards Lionel Messi? 😅 pic.twitter.com/n4blxJaX5M

— SPORTbible (@sportbible) January 23, 2024