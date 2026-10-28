Faktorët që po e pengojnë Sunderlandin e Granit Xhakës në sezonin 2026/27 të Ligës Premier

Faktorët që po e pengojnë Sunderlandin e Granit Xhakës në sezonin 2026/27 të Ligës Premier

Sunderland e ka nisur sezonin 2026/27 të Ligës Premier larg pritshmërive, pas një edicioni të kaluar që solli rezultate më të mira se parashikimet.

Nën drejtimin e Régis Le Bris, skuadra e mbylli sezonin 2025/26 në vendin e shtatë dhe siguroi pjesëmarrjen në Ligën e Evropës. Këtë herë, megjithatë, po e ka të vështirë të ruajë qëndrueshmërinë në kampionat.

Të lidhura

None found

Analiza ecurinë e dobët ia atribuon një kombinimi problemesh: mungesës së mprehtësisë në sulm, gabimeve në mbrojtje, mungesave të rëndësishme dhe vështirësisë për t’u përballur me një kalendar që përfshin edhe ndeshje evropiane.

Kapiteni Granit Xhaka ishte një nga shtyllat e Sunderlandit sezonin e kaluar. Mesfushori shqiptar nga Kosova solli përvojë, qetësi dhe organizim, por edhe këtë edicion po has vështirësi për të pasur të njëjtin ndikim në fushë.

Efikasiteti në sulm mbetet shqetësim

Sunderland nuk po i shfrytëzon rastet për shënim me ritmin e edicionit të kaluar dhe sulmuesit e skuadrës nuk kanë gjetur vazhdimësi para portës.

Brian Brobbey ka dhënë një kontribut të rëndësishëm, por ekipi ka nevojë për më shumë gola edhe nga mesfusha dhe krahët. Kur sulmi nuk funksionon, barra mbi mbrojtjen dhe pjesën tjetër të skuadrës bëhet më e madhe.

Vështirësitë shfaqen edhe gjatë ndërtimit të aksioneve. Sunderland nuk krijon rregullisht mundësi të pastra, ndërsa krosimet dhe pasimet drejt zonës kundërshtare shpesh nuk janë të sakta sa duhet.

Si rrjedhojë, shumë prej sulmeve nuk arrijnë ta rrezikojnë seriozisht portën kundërshtare.

Xhaka përballet me më shumë përgjegjësi në mesfushë

Kur Sunderland befasoi sezonin e kaluar dhe siguroi një vend në garat evropiane, Granit Xhaka ishte ndër lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës.

Përvoja e mesfushorit zviceran me prejardhje shqiptare nga Kosova ndihmoi në organizimin e lojës dhe në krijimin e stabilitetit për një ekip me shumë futbollistë të rinj.

Sipas analizës së Squawka, këtë sezon Xhaka nuk po e kontrollon mesfushën me të njëjtin autoritet si në edicionin e tij të parë me Sunderlandin. Gjendja e përgjithshme e skuadrës, ngarkesa e ndeshjeve dhe problemet me kontrollin e tranzicioneve kanë ndikuar edhe te paraqitjet e tij.

Ai vazhdon të jetë i rëndësishëm për organizimin, diktimin e ritmit dhe sigurinë që u përcjell bashkëlojtarëve. Megjithatë, as përvoja e një mesfushori nuk mjafton për të zgjidhur i vetëm vështirësitë që prekin disa reparte.

Një rikthim i Xhakës në nivelin e sezonit të kaluar do ta ndihmonte Sunderlandin, por skuadra ka nevojë gjithashtu për më shumë prodhimtari nga lojtarët ofensivë dhe për më pak gabime në prapavijë.

Gabimet defensive po ndikojnë në rezultate

Gabimet individuale në mbrojtje janë një tjetër arsye për ecurinë e dobët. Sipas një analize të publikuar nga Sunderland Echo më 28 tetor, në atë fazë të sezonit Sunderland kishte bërë më shumë gabime që përfunduan drejtpërdrejt me gola të kundërshtarëve se çdo skuadër tjetër e Ligës Premier: gjithsej pesë.

Ndërrimet e shpeshta në mbrojtje kanë cenuar qëndrueshmërinë e repartit. Kur dyshet e qendërmbrojtësve ndryshojnë vazhdimisht, është më e vështirë të krijohet organizim i qëndrueshëm dhe të shmangen gabimet në çastet vendimtare.

Edhe portieri Robin Roefs nuk e ka ruajtur nivelin që tregoi sezonin e kaluar. Sidoqoftë, përgjegjësia nuk bie vetëm mbi të, pasi mbrojtja nuk i ka dhënë gjithmonë mbështetjen e duhur.

Mungesat e lojtarëve kyç, mes tyre Dan Ballard, e kanë vështirësuar edhe më shumë situatën. Sunderland duhet të rikthejë sigurinë në mbrojtje, sepse gabimet e përsëritura po i kushtojnë pikë të vlefshme në luftën për mbijetesë.

Angazhimi në Ligën e Evropës shton vështirësitë

Kualifikimi në Ligën e Evropës ishte një sukses i madh për Sunderlandin, i cili u kthye në futbollin kontinental pas më shumë se pesë dekadash. Por pjesëmarrja në dy gara po teston thellësinë e skuadrës.

Gjatë sezonit të kaluar, Le Bris në shumicën e rasteve kishte vetëm një ndeshje në javë për të përgatitur ekipin. Tani kalendari është më i ngarkuar dhe nevoja për rotacion është rritur, por mungesat dhe numri i kufizuar i alternativave ia vështirësojnë trajnerit ndryshimin e formacionit pa cenuar cilësinë.

Disa futbollistë po grumbullojnë më shumë minuta, ndërsa Sunderland jo gjithmonë arrin ta ruajë intensitetin e nevojshëm në kampionat. Menaxhimi i energjisë dhe i ngarkesës fizike është veçanërisht i rëndësishëm për një skuadër që ende po fiton përvojë në nivelin më të lartë.

Nevojitet një reagim i shpejtë

Me një kalendar të dendur dhe përballje të vështira përpara, Sunderland duhet të gjejë përgjigje sa më shpejt. Skuadrës i duhet më shumë efikasitet në sulm, më pak gabime në mbrojtje dhe një menaxhim më i mirë i ritmit gjatë ndeshjeve.

Detyra e Le Bris është të rikthejë ekuilibrin që e dalloi ekipin sezonin e kaluar. Xhaka dhe futbollistët e tjerë me përvojë duhet të ndihmojnë në kapërcimin e kësaj periudhe të vështirë dhe të udhëheqin lojtarët më të rinj.

Sunderland ka dëshmuar se është në gjendje të garojë në Premier League, por sezoni aktual po tregon se ruajtja e atij niveli vështirësohet kur skuadrës i shtohen edhe ndeshjet evropiane. Për të mos lejuar që kriza të thellohet, nevojitet reagim i menjëhershëm.


Shtuar 28.10.2026 18:48

Tags: , , ,
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas
Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti