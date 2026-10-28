Dyshimet për gabim njerëzor në aksidentin hekurudhor në Spanjë, ku humbën jetën 68 persona

Një nga pistat kryesore të hetimit për përplasjen tragjike pranë Toledos është mundësia që një teknik i Adif-it, kompanisë publike që administron infrastrukturën hekurudhore, të mos ketë dhënë paralajmërimin e nevojshëm për rrezikun mes dy trenave.
Bilanci i raportuar deri tani nga mediat spanjolle është 68 viktima. Sipas burimeve të Ministrisë spanjolle të Transportit, të cituara nga gazeta ABC, shkaku më i mundshëm i aksidentit është gabimi njerëzor. Dyshimet lidhen me disa gabime të kryera gjatë ndërhyrjes në sistemin qendror të sinjalizimit.
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Vlerësimet fillestare sugjerojnë se punonjësi i Adif-it nuk njoftoi në kohë për rrezikun e përplasjes. Në çastin kritik, një tren i kompanisë Iryo ishte ndalur përkohësisht, ndërsa një tren AVE me shpejtësi të lartë po udhëtonte në të njëjtën linjë.
Ministri spanjoll i Transportit, Óscar Puente, tha se kishte dështuar sistemi i sigurisë dhe e quajti “të pashpjegueshëm” vendimin për të lejuar trenin AVE të vazhdonte lëvizjen, në vend që fillimisht të zgjidhej problemi teknik. Sipas ministrit, ekzistonte kohë e mjaftueshme për të parandaluar përplasjen.
Puente bëri të ditur se defekti në sistem u evidentua rreth orës 08:30, por leja për rifillimin e funksionimit u dha gjashtë minuta më pas. Para se të përplasej me trenin Iryo, AVE kishte bërë rreth 25 kilometra.
Burime të tjera qeveritare i thanë gazetës El País se shkaku më i mundshëm ishte gabimi i një operatori të Adif-it, i cili po përpiqej të ndreqte një problem në sistemin kryesor të sinjalizimit.
Menaxhimi i trafikut hekurudhor në Spanjë kryhet automatikisht, por defektet mund të bëjnë të nevojshëm kalimin te kontrolli manual. Dyshohet se kjo ndodhi mëngjesin e 28 tetorit, kur problemet me sinjalizimin i ndalën të dy trenat.
Gjatë kalimit nga mënyra automatike në atë manuale, dyshohet se u bënë gabime dhe nuk u ndoqën procedurat e kërkuara të sigurisë, duke krijuar kushtet që çuan në përplasjen fatale.
Autoritetet dhe kompanitë hekurudhore të përfshira nuk kanë publikuar ende raport përfundimtar mbi shkaqet. Përparësi, sipas tyre, kanë operacionet e shpëtimit dhe menaxhimi i emergjencës.
Adif ka konfirmuar se në linjën Madrid-Sevilje u përplasën dy trena: një i kompanisë publike Renfe dhe tjetri i operatorit privat Iryo.
Aksidenti ndodhi në Urda, në provincën e Toledos, rreth 140 kilometra në jug të Madridit. Mediat lokale raportuan se në trenin Renfe udhëtonin 397 pasagjerë, ndërsa në trenin Iryo ndodheshin rreth 150.
Ngjarja ka sjellë sërish në vëmendje sigurinë e rrjetit hekurudhor në Spanjë. Nick Kingsley, redaktor i revistës Railway Gazette International, tha për Deutsche Welle se hetuesit duhet të përcaktojnë me kujdes se si u krijua një situatë ku dy trena mund të përfundonin në të njëjtin rrezik.
Kingsley e përshkroi aksidentin si “një ditë të zezë për industrinë hekurudhore spanjolle” dhe paralajmëroi se do të ngrihen pikëpyetje serioze për mënyrën si funksionojnë sistemet e sigurisë.
Sipas tij, hekurudhat me shpejtësi të lartë duhet të kenë sisteme sinjalizimi dhe kontrolli të projektuara për të parandaluar përplasjet mes trenave.
Eksperti shtoi se hetuesit do të shqyrtojnë edhe nëse aksidenti ka ngjashmëri me një tjetër përplasje fatale të ndodhur në Spanjë në janar të këtij viti.
Shkaku i saktë i tragjedisë pranë Toledos mbetet ende për t’u përcaktuar nga hetimi zyrtar.