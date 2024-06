Pak orë nga starti i “Euro 2024”, UEFA ka bërë me dije disa nga detajet e ceremonisë së hapjes, e cila i paraprin ndeshjes mes Gjermanisë dhe Skocisë.

Ceremonia starton rreth orës 20:30. Në “Allianz Arena” do të performojë grupi italian i muzikës hause “Meduza”, dërsa në skenë do të ngjitet këngëtari i grupi “One Republic”, Rajan Teder së bashku me këngëtaren gjermane Leoni.

Artistët kanë bashkëpunuar për të krijuar këngën “Fire”, e cila është kolona zanore e Europianit.