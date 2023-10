Euro 2024/ Barazim i “çmendur” mes Zvicrës dhe Bjellorusisë, Shaqiri shënon super gol (VIDEO)

Zvicra ka barazuar 3-3 me Bjellorusinë, në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024. Të parët që shënuan ishin zviceranët me Xherdan Shaqirin. Sulmuesi me origjinë shqiptare realizoi një gol fantastik në pjesën e parë, duke çuar “Helvetët” në avantazh në dhomat e zhveshjes.

Mysafirët u futën në pjesën e dytë të karikuar dhe ia dolën të përmbysnin llogaritë. Ebong vendosi ekuilibrat, ndërsa më pas Polyakov ktheu gjithçka në favor të bjellorusëve.

Shikoni golat

Antilevski thelloi shifrat me golin e tij, pak minuta para fundit. Deri në vërshëllimën përfundimtare, Zvicra nuk u dorëzua dhe vendosi ekuilibrat me Akanji dhe Amdozouni. Zvicra kryeson grupin I me 15 pikë, e ndjekur nga Rumania me 13 pikë dhe Izraeli me 8 pikë.