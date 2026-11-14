Ernest Muçi zbulon ëndrrën për Liverpoolin: I kërkova Salahut të më rekomandojë

Ernest Muçi zbulon ëndrrën për Liverpoolin: I kërkova Salahut të më rekomandojë

Ernest Muçi ka folur për synimin e tij më të madh në karrierë, që është të luajë një ditë me Liverpoolin në Premier League.

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Futbollisti i Shqipërisë, aktualisht pjesë e Trabzonsporit, ka treguar edhe për bisedën me Mohamed Salah, shokun e tij të skuadrës, të cilit i ka kërkuar ta rekomandojë te klubi anglez. Egjiptiani ka shkruar një pjesë të rëndësishme të historisë së Liverpoolit.

“Shpresoj që Salah të më rekomandojë te Liverpool. Dua të luaj në top pesë ligat më të mira të Europës. Jam shumë i lumtur që ia kam dalë të performoj në më të mirën time dhe shpresoj që një ditë t’ia dal të transferohem tek njëra nga këto liga”, u shpreh Muçi.

Trabzonspori e bleu kartonin e lojtarit pogradecar pak para përfundimit të sezonit të kaluar, duke paguar 8 milionë euro në arkat e Besiktasit. Në kampionatin turk, Muçi ka regjistruar deri tani 3 gola dhe 6 asiste këtë sezon, shifra mbresëlënëse për 24-vjeçarin.


Shtuar 14.11.2026 10:43

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