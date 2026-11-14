Nga 15 nëntori, pajisjet dimërore bëhen të detyrueshme për automjetet

Nga 15 nëntori, pajisjet dimërore bëhen të detyrueshme për automjetet

Prej nesër, më 15 nëntor, të gjitha automjetet që qarkullojnë në trafikun publik rrugor duhet të jenë të pajisura me pajisjet dimërore të përcaktuara me ligj.

Kjo kërkesë e Ministrisë së Brendshme mbështetet në Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor dhe në Ligjin për Ndryshimin e Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor.

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Për automjetet me peshë deri në 3,500 kilogramë, rregullorja parashikon përdorimin e gomave dimërore në të katër rrotat, me thellësi minimale të sipërfaqes së shkelur prej 4 milimetrash në perimetër dhe gjerësi.

Si alternativë, këto automjete mund të përdorin goma verore në të katër rrotat, me thellësi të sipërfaqes së shkelur prej të paktën 4 milimetrash në perimetër dhe gjerësi, nëse janë të pajisura me zinxhirë dëbore të përshtatshëm për rrotat lëvizëse ose me pajisje të tjera të përshtatshme.

Në automjetet me të katër rrotat aktive (4×4), gomat dimërore duhet të vendosen në të katër rrotat dhe të kenë thellësi minimale të sipërfaqes së shqyerjes prej 6 milimetrash në perimetër dhe gjerësi. Lejohen edhe goma verore në të katër rrotat, me thellësi të paktën 4 milimetra, nëse automjeti ka zinxhirë bore.

Kur automjeti 4×4 ka transmision të përhershëm, zinxhirët e borës duhet të vendosen të paktën në boshtin e pasmë. Në rastin e transmisionit të palosshëm, ato duhet të instalohen të paktën në boshtin që është i angazhuar përgjithmonë.

Për automjetet me peshë mbi 3,500 kilogramë kërkohen goma dimërore në rrotat lëvizëse, me thellësi minimale të sipërfaqes së shqyerjes prej 6 milimetrash në perimetër dhe gjerësi. Në vend të tyre mund të përdoren goma verore në të katër rrotat, me thellësi prej 4 milimetrash, nëse automjeti ka zinxhirë bore të përshtatshëm për rrotat lëvizëse ose pajisje të tjera të përshtatshme.

Autobusët dhe automjetet e mallrave që, për shkak të karakteristikave teknike, nuk mund të pajisen me zinxhirë bore në rrotat lëvizëse, duhet të kenë goma dimërore në këto rrota dhe të mbajnë edhe një mjet të dobishëm, konkretisht një lopatë.

Gomat konsiderohen dimërore kur në anën e tyre kanë shënimet “MS”, “M+S”, “M & S” ose simbolin e një flok dëbore në një mal të stilizuar me tre maja.

Rregullorja për Pajisjet e Detyrueshme të Automjeteve ndalon përdorimin e gomave me thumba në automjete gjatë qarkullimit në trafikun rrugor.

Ministria e Brendshme u kërkon drejtuesve të automjeteve të respektojnë detyrimin ligjor për pajisjet dimërore, me qëllim që qarkullimi në rrugë të jetë i qetë dhe i sigurt gjatë kushteve dimërore.


Shtuar 14.11.2026 10:47

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