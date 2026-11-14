Liga e Kombeve sjell sot përballje të forta në programin e saj

Programi i sotëm i Ligës së Kombeve përfshin disa ndeshje të rëndësishme, ku do të luajnë një pjesë e përfaqësueseve evropiane.
Ndeshja që pritet të tërheqë më shumë interesin e tifozëve kosovarë do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”, aty ku Kosova do të presë Izraelin në një takim me rëndësi për ecurinë e saj në Ligën B.
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Skuadra e drejtuar nga Franco Foda do të kërkojë të përfitojë nga avantazhi i fushës dhe të sigurojë tri pikët. Përballja nis në orën 15:00.
Në Ligën A, Norvegjia do të luajë në shtëpi ndaj Uellsit, duke nisur nga ora 18:00. Në qendër të vëmendjes pritet të jenë Erling Haaland dhe Martin Odegaard. Në të njëjtën orë, Gjeorgjia do të përballet me Hungarinë.
Një tjetër duel interesant do të jetë ai mes Portugalisë dhe Danimarkës, që do të zhvillohet në orën 20:45 dhe pritet të karakterizohet nga rivalitet i fortë.
Në të njëjtën orë do të luhen edhe katër ndeshje të tjera të Ligës B: Austria – Irlanda, Irlanda e Veriut – Ukraina, Rumania – Polonia dhe Suedia – Bosnja e Hercegovina.
Të gjitha këto takime i përkasin xhiros së pestë të fazës së ligës në edicionin 2026/27 të Ligës së Kombeve.