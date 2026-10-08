Endricku preferon Milanin nëse Real Madridi e lejon të largohet

Endricku preferon Milanin nëse Real Madridi e lejon të largohet

Endricku ka informuar drejtuesit e Milanit se klubi kuqezi do të ishte destinacioni i tij i preferuar në rast se Real Madridi vendos ta largojë gjatë afatit kalimtar të janarit.

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Sipas Gazzetta dello Sport, sulmuesi brazilian e ka renditur Milanin në krye të alternativave të tij nëse duhet të largohet nga “Santiago Bernabeu” gjatë dimrit.

Situata e Endrickut në Madrid është e vështirë, pasi gjatë këtij sezoni ka luajtur vetëm katër minuta. Edhe pse në verë Jose Mourinho nuk e lejoi largimin e tij në huazim, mungesa e minutave mund ta nxisë brazilianin të kërkojë një mundësi të re në janar.

Objektivi i tij do të ishte të gjente një klub ku mund të aktivizohej rregullisht, njësoj si në periudhën kur iu bashkua Lyonit në huazim në janar të këtij viti.

Milanit i kishte interesuar transferimi i Endrickut edhe gjatë afatit kalimtar të verës. Marrëdhënia e afërt mes agjencisë së lojtarit, Roc Nation, dhe pronarit të Milanit, Gerry Cardinale, mund të ndihmojë në realizimin e marrëveshjes.

Gjithsesi, hapi i parë mbetet vendimi i Real Madridit nëse do ta autorizojë apo jo largimin e sulmuesit.

Klubi italian synon ta marrë Endrickun për gjashtë muaj në huazim, ndërsa negociatat mund të prekin edhe të ardhmen e tij më afatgjatë. Paga e brazilianit, e cila arrin rreth 2.5 milionë euro neto në sezon, së bashku me bonuset, nuk konsiderohet problem për Milanin.

Interesimi për Endrickun nuk vjen vetëm nga Milani. Edhe Roma po e monitoron situatën, ndërsa Wesley, bashkëlojtari i tij te Brazili, raportohet se po përpiqet personalisht ta bindë për t’iu bashkuar klubit nga kryeqyteti italian.

Aston Villa është një tjetër skuadër në garë, pasi raportohet se ka shfaqur interesim për sulmuesin e Real Madridit.


Shtuar 8.10.2026 15:40

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