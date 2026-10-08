Dimitrieska-Koçoska: Huamarrja u ul në 150 milionë euro nga 250 milionë të planifikuara, për shkak të interesave të larta

Dimitrieska-Koçoska: Huamarrja u ul në 150 milionë euro nga 250 milionë të planifikuara, për shkak të interesave të larta

Gordana Dimitrieska-Koçoska, ministre e Financave, bëri të ditur në konferencën për shtyp ku prezantoi rishikimin e dytë vjetor të buxhetit se shteti mori hua 150 milionë euro dy ditë më parë. Shuma ishte më e vogël se 250 milionë eurot e planifikuara përmes tregut ndërkombëtar të obligacioneve, për shkak të normave të larta të interesit.

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Ministrja shpjegoi se, përballë kushteve të tregut, u vendos të mos merrej e gjithë shuma e parashikuar. Ajo përmendi se obligacionet franceze po tregtoheshin me interesa mbi 5.4-5.5 për qind, ato britanike me mbi 6 për qind, ndërsa SHBA-të kishin marrë hua një ditë më parë me norma 5.4-5.5 për qind. Sipas saj, tregjet janë më të paqëndrueshme se më parë, ndaj u zgjodh një huamarrje më e ulët.

Qeveria miratoi brenda një viti rishikimin e dytë të buxhetit, një zhvillim që ndodh rrallë në ekonomi. Dimitrieska-Koçoska tha se situata e karburanteve kërkoi përgatitjen e parashikimeve të reja dhe shtyrjen e nisjes së disa projekteve.

Ministrja kujtoi se gjatë përgatitjes së rishikimit të parë, në qershor, pritej që tregjet ndërkombëtare të stabilizoheshin gradualisht. Megjithatë, kriza gjeopolitike u përshkallëzua dhe çmimet e energjisë vijuan të rriteshin, çka bëri që qeveria të propozonte masa konkrete për të kufizuar pasojat për qytetarët dhe ekonominë, tha ajo./Telegrafi/


Shtuar 8.10.2026 15:37

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